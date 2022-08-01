Кризис на пороге ⟩ Дефицита продуктов не будет, но цены будут расти точно

- Учитывая предстоящие трудности в сезон отопления и повышенного потребления электричества, мы заплатим как потребители где-то 300 миллионов евро дополнительно. Это частный сектор, я имею в виду домохозяйства. Мы заплатим примерно 150 миллионов за латышей и 150 миллионов за финнов. Потому что существует плата за передачу. Если совсем упростить, то Elering зарабатывает дополнительные деньги – они собирают их с нас за то, что мы связаны с рынком Латвии и Литвы. Мы производим больше энергии, а у них дефицит. Мы туда передаем энергию и оплачиваем передачу. Почему? Такая система у нас построена. Что произошло, когда наш кабель в Латвию встал на ремонт? У нас цены упали по сравнению с латышами и с литовцами, сравнялись с финскими. Как только кабель опять восстанавливается, у нас сразу цена вырастает, и мы переходим из финской ценовой зоны в литовскую. Она как минимум на 20 процентов выше, потому что у них дефицит.