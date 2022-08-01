От редакции ⟩ Что дозволено министру, не дозволено простому смертному?

Поскольку в вопросах трудовых отношений участвуют профсоюзы, работодатели и государство в лице министра, тут же всплыл вопрос о конфликте интересов. Как выразилась Кристина Каллас, если на переговорах два дня назад Петерсон сидел на одном стуле, а сейчас сидит на другом, то непонятно, кого он в итоге представляет.

Такое назначение прямо противоречит действующей «Практике общения с лоббистами». Согласно этому документу, утвержденному прежним правительством Каи Каллас, если человеку предстоит на новой должности принимать решения в той области, в которой он раньше был представителем заинтересованной группы, то это «раньше» должно быть не менее года назад.

В данном случае перерыва не было вообще, и это возмутило многих правоведов. Бывший прокурор, руководитель Korruptsioonivaba Eesti Стевен-Христо Эвестус, уверен, что союз профсоюзов, то есть прежний работодатель Петерсона, безусловно, лоббист, и теперь у него может появиться возможность влиять на решения правительства. Бывший канцлер права Алар Йыкс заявил, что случай с Петерсоном – это принципиальный вопрос способности правительства внедрять свои собственные решения. Утвердили правила для лоббистов – обеспечивайте!