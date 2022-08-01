Не успели назначить новый состав кабинета министров, как на пороге появился первый правительственный скандал. Назначенный на пост министра здоровья и труда Пеэп Петерсон пересел в новое кресло прямо из кабинета руководителя Центрального союза профсоюзов.
От редакции ⟩ Что дозволено министру, не дозволено простому смертному?
Поскольку в вопросах трудовых отношений участвуют профсоюзы, работодатели и государство в лице министра, тут же всплыл вопрос о конфликте интересов. Как выразилась Кристина Каллас, если на переговорах два дня назад Петерсон сидел на одном стуле, а сейчас сидит на другом, то непонятно, кого он в итоге представляет.
Такое назначение прямо противоречит действующей «Практике общения с лоббистами». Согласно этому документу, утвержденному прежним правительством Каи Каллас, если человеку предстоит на новой должности принимать решения в той области, в которой он раньше был представителем заинтересованной группы, то это «раньше» должно быть не менее года назад.
В данном случае перерыва не было вообще, и это возмутило многих правоведов. Бывший прокурор, руководитель Korruptsioonivaba Eesti Стевен-Христо Эвестус, уверен, что союз профсоюзов, то есть прежний работодатель Петерсона, безусловно, лоббист, и теперь у него может появиться возможность влиять на решения правительства. Бывший канцлер права Алар Йыкс заявил, что случай с Петерсоном – это принципиальный вопрос способности правительства внедрять свои собственные решения. Утвердили правила для лоббистов – обеспечивайте!
Премьер-министр Кая Каллас согласилась, что назначение спорное, но заняла осторожную позицию. Признав проблему, она не потребовала немедленной отставки, а попросила социал-демократов и Петерсона предложить приемлемое решение. При этом она дипломатично объяснила, что «Практика общения с лоббистами» – документ совсем свежий, а потому опыт ее применения, говоря тактично, небольшой. Вождь СДП Лаури Ляэнеметс был более категоричен: Петерсон должен остаться на должности, и все тут.
Казалось бы, все просто: согласно действующим правилам, Петерсон минимум год не должен принимать решения, касающиеся профсоюзов. Да, «Практика общения с лоббистами» – не нормативный акт. Да, серьезного повода для отставки он не давал. Однако правительство утвердило правила, которых следует придерживаться.
Если на этот случай решат смотреть сквозь пальцы, то у общественности справедливо возникнет вопрос: с какой стати остальным соблюдать подобные правила, основанные на этике, а не страхе наказания? Если сейчас адекватной реакции правительства не будет, то «Практика общения с лоббистами», видимо, может отправляться в мусорное ведро. Вполне возможно, что Пеэп Петерсон, как честный человек, сможет в работе отделять мух от котлет, но сам по себе этот прецедент выглядит плохо.