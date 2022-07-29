Напавшего на полицейских мужчину приговорили к общественно-полезным работам

Об этом сообщила пресс-служба суда, отметив, что Вильяр Групманн был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорил его к двум годам лишения свободы. Суд изменил меру наказания, приговорив Групманна к общественно-полезным работам общей длительностью 720 часов. Эти часы он должен отработать в течение двух лет. Мужчине придется также выплатить государству 981 евро штрафа, эту сумму он должен внести в течение года с момента вступления приговора в силу.

В июне этого года Вильяр Групманн не подчинился распоряжениям сотрудника полиции, который остановил его автомобиль. Он стал угрожать сотруднику полиции и совершал угрожающие жесты. Затем он швырнул свой мобильный телефон в полицейского, угодив ему в грудь.