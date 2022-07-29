Меньше машин, больше самокатов: Ülemiste City по примеру Каламая меняет организацию движения

В рамках проекта улицы Лыытса и Валукоя станут частично односторонними, чтобы освободить место для велосипедистов. Это, по заявлению предприятия, важный шаг на пути к будущему видению - свободному от автомобилей кварталу, принадлежащему пешеходам и велосипедистам.

Пилотный проект велосипедной дорожки продлится с 1 августа по 30 сентября.

В сотрудничестве с Таллинном в августе и сентябре улицы Лыытса и Валукоя будут частично сделаны односторонними, чтобы создать пространство для движения велосипедистов и пользователей самокатов.

В сотрудничестве с Bolt также были добавлены зарядные станции для электросамокатов, чтобы можно было комбинировать разные способы передвижения, например, приезжать на работу на автобусе и возвращаться домой на скутере.

В связи с пилотным проектом изменятся маршруты автобусных маршрутов 7, 15, 49 и 65, а также расположение автобусных остановок в Ülemiste City. Автобусная остановка «Dvigatel» на улице Лыытса находится по адресу Кеэвисе, 10, а вместо автобусной остановки «Lõõtsa» на улице Валукоя можно будет воспользоваться автобусной остановкой, расположенной по адресу Валукоя, 12. Маршрут автобусных маршрутов 64 и 45 остается прежним.