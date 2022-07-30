Почему сохранить на вашем дачном или приусадебном участке натуральный лес в ваших интересах, разбирался Houzz.
Не делайте этого: судьба газона на лесном участке
Спойлер: через несколько лет из-за самого культурного газона вековые сосны, скорее всего, придется спилить. И ураганный ветер здесь будет следствием, а не причиной. Причина всему — газон.
Хочу, и все тут
«И зачем мне эти заросли? Лишнее вырубаем, оставляем только высокие деревья. Их, понятное дело, убирать не нужно — собственно, из-за них участок и купил. Вместо дикой растительности хочу видеть газон», — примерно так формулирует задачу заказчик.
Казалось бы, очень даже резонно. В конце концов, он этот участок покупал не для того, чтобы по бурьяну пробираться, а чтобы наслаждаться и отдыхать, прогуливаясь по культурно оформленному лесу. И после нескольких месяцев строительной разрухи на участке это желание усиливается и укрепляется в нем еще сильнее.
А теперь мы расскажем, как будет выглядеть эта идиллия через каких-нибудь пять лет. В одну прекрасную весну прилетят стаи короедов и убьют почти все деревья буквально за месяц. Или одной не менее прекрасной зимой в ветреную погоду стволы просто свалятся, круша все на своем пути. Немой вопрос и удивление во взгляде заказчика: почему?
Все дело в том, что нарушены нормальные условия жизни деревьев, и взрослым растениям сложно приспособиться к переменам. Сначала корневая система просто начинает хуже работать, отмирают корни, у которых нет доступа к кислороду, воде и минеральным веществам. Потом у деревьев понижается иммунитет. Короеды чувствуют запах ослабленных деревьев и атакуют их. А дальше все просто: первое же штормовое предупреждение — и ветер валит сгнившее дерево со слабыми корнями. Грустная картина.
А молодые, более перспективные деревья уже давно вырублены — мы же выполнили желание заказчика очистить участок под газон. Вот тут обычно и зовут арбористов и специалистов-фитопатологов. Однако выводить лес из такого состояния бывает очень сложно и дорого. Да и успех совсем не гарантирован.
Идеального газона в лесу не будет
Ландшафтные дизайнеры обычно не меньше самого владельца хотят, чтобы купленный лесной участок радовал долгие годы — не приносил убытков, не требовал повышенного внимания и дорогих мероприятий по реанимации. И именно поэтому они часто отговаривают заказчика от культурных газонов. Почему?
- Вам придется снять верхний слой почвы…
А ведь в нем десятилетиями складывалась экосистема с ее богатым видовым биологическим разнообразием. Живущие в этой лесной подстилке микроорганизмы, грибы, насекомые строят с деревьями и кустарниками симбиотические связи, организуя целую систему лесного ценоза. Нет верхнего слоя — корни дерева начинают страдать.
- …и удалить опавшие листья
Особую роль в формировании верхнего слоя почвы играют опавшие листья, или опад. Но в лесу, где есть газон, опад сохраняться не может — ни хвойный, ни лиственный. Иначе уже газону не жить. Следовательно, опад удаляется как мусор. Но это для нас он мусор. А для деревьев — необходимая часть экосистемы леса. Уберите опад — и экосистема разрушится. Нарушатся процессы почвообразования, питания растений. Уйдут из системы грибы, бактерии, птицы, животные, без которых нормальное и здоровое развитие растений невозможно.
- Зеленой травки не получится
Плотный дерн газона под деревьями заметно ухудшает аэрационные свойства почвы. Но от недостатка питания корней страдает не только дерево. В свою очередь его крона не пропускает к газону достаточно солнечного света. Как следствие, трава не растет интенсивно, теряет насыщенный оттенок. Скорее всего, вас ждет поредевший и обесцвеченный газон.
Красивый газон на лесном участке маловероятен — из-за вредной для газонных трав кислотности в составе почвы, постоянного опада и недостаточного режима инсоляции.
- Выбор такой: гниль или мхи
Итак, в условиях лесного участка траве не хватает кислорода, необходимого для окисления минералов и разложения органики. Без него ни удобрения, ни полив не пойдут газону на пользу — наоборот, застоявшаяся на поверхности вода вызовет гниение травы.
На сосновых участках, где почва песчаная, газон может покрыться мхом. Его появлению способствует недостаток в почве питательных веществ и повышенная кислотность, а также затененность и слишком низкая стрижка травы. Все это ослабляет травостой и вызывает появление проплешин. На оголенные участки грунта попадают споры мха и легко там прорастают.
- Если нельзя, но очень хочется — можно
Понятно, что абсолютного запрета нет. Мы лишь предупреждаем, что газон на тенистом лесном участке вряд ли можно будет оставить без ухода. За травяной покров придется постоянно бороться — он истощается от недостатка воды, питания и освещения. Трава под деревьями растет плохо — придется каждый год пересевать ее или перестилать газон.