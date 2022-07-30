Не делайте этого: судьба газона на лесном участке

Спойлер: через несколько лет из-за самого культурного газона вековые сосны, скорее всего, придется спилить. И ураганный ветер здесь будет следствием, а не причиной. Причина всему — газон.

Хочу, и все тут

«И зачем мне эти заросли? Лишнее вырубаем, оставляем только высокие деревья. Их, понятное дело, убирать не нужно — собственно, из-за них участок и купил. Вместо дикой растительности хочу видеть газон», — примерно так формулирует задачу заказчик.

Казалось бы, очень даже резонно. В конце концов, он этот участок покупал не для того, чтобы по бурьяну пробираться, а чтобы наслаждаться и отдыхать, прогуливаясь по культурно оформленному лесу. И после нескольких месяцев строительной разрухи на участке это желание усиливается и укрепляется в нем еще сильнее.

А теперь мы расскажем, как будет выглядеть эта идиллия через каких-нибудь пять лет. В одну прекрасную весну прилетят стаи короедов и убьют почти все деревья буквально за месяц. Или одной не менее прекрасной зимой в ветреную погоду стволы просто свалятся, круша все на своем пути. Немой вопрос и удивление во взгляде заказчика: почему?