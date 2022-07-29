Люди уже и не знают на чем экономить: инфляция в Эстонии ускорилась до 23%

По данным Swedbank, в июле цены выросли на 23 процента. Eurostat приводит более точную цифру: 22,7 процента. Однако, цифра после запятой не так важна, ведь и без этого ясно: настолько стремительный рост цен бьет по кошельку и влияет на всю экономику.

Старший экономист Swedbank Лийс Эльмик сообщила, что нетто-зарплата клиентов их банка росла в два раза медленнее, на 11 процентов.

Эльмик также указала на другие тревожные показатели: по сравнению с предыдущим годом, объем розничных продаж в июне снизился на процент.

«Причиной этого является снижение объемов закупок товаров первой необходимости – продуктов питания и автомобильного топлива. Потребление слегка увеличили украинские военные беженцы: в Эстонию прибыло 48 000 человек, то есть, с население Нарвы, третьего по величине города в Эстонии. Рост потребления сдерживает также неспешное восстановление туристического сектора. Иностранных туристов в Эстонии почти вдвое меньше, чем до начала коронакризиса», – сказала Эльмик.

В то же время Эльмик отметила, что по сравнению с чрезвычайно быстрым ростом цен, объемы продаж снижаются не так сильно. «Осенью объемы потребления, вероятно, упадут ниже, так как появятся внушительные счета за отопление», – прогнозирует Эльмик.

Тот факт, что исторический рекорд инфляции в 8,9% был побит и в еврозоне – небольшое утешение для жителей Эстонии. Однако в Эстонии инфляция почти в три раза превышает этот показатель, а в июне инфляция в еврозоне составила 8,6%. Как и в Эстонии, быстрый рост цен в основном связан с ростом цен на электроэнергию.