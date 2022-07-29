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МНЕНИЕ ⟩ Почитайте, что чувствует украинец, когда пишут Kiiev, а не Кõjiv

Катя Новак Ирена Петерсон-Павлюк Маргус Отт
Почитайте, что чувствует украинец, когда пишут Kiiev, а не Кõjiv
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Построенный в X веке Софийский собор в Киеве скрывает граффити, написанные кириллицей в том же веке.
Построенный в X веке Софийский собор в Киеве скрывает граффити, написанные кириллицей в том же веке. Фото: Wikipedia/Roman Brechko

История украинского языка насчитывает тысячу лет. Всеобщая и мощная культурная агрессия России против Украины, ее народа и языка систематически происходит уже более 330 лет. Kiiev, наверное, больше цепляет слух украинцев, чем написание Тallin эстонцев. Даже в Эстонии этот исторический фон малоизвестен.

Идея писать об украинской истории, точнее о Киевской Руси, возникла с пары неудобных посещений музеев, когда я увидела на историческом стенде такие названия, как Kiievi-Venemaa ja Kiievi-Vene, что означает «Киевско-Русская», или «Киевско-Российская». Естественно, меня это поначалу раздражало. Тогда мы поставили перед собой цель объяснить эстонским читателям, почему Киев (Kõjiv) – это не Kiiev, а «Киевско-Русская» не имеет ничего общего с первым украинским государством – Киевской Русью. Здесь мы даем краткий исторический обзор истории Киевской Руси, разоблачаем несколько пропагандистских нарративов России и обсуждаем важность правильной транслитерации украинских имен.

Так как: Kyiv, Kiiev или Kõjiv?

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