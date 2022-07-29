МНЕНИЕ ⟩ Почитайте, что чувствует украинец, когда пишут Kiiev, а не Кõjiv

Идея писать об украинской истории, точнее о Киевской Руси, возникла с пары неудобных посещений музеев, когда я увидела на историческом стенде такие названия, как Kiievi-Venemaa ja Kiievi-Vene, что означает «Киевско-Русская», или «Киевско-Российская». Естественно, меня это поначалу раздражало. Тогда мы поставили перед собой цель объяснить эстонским читателям, почему Киев (Kõjiv) – это не Kiiev, а «Киевско-Русская» не имеет ничего общего с первым украинским государством – Киевской Русью. Здесь мы даем краткий исторический обзор истории Киевской Руси, разоблачаем несколько пропагандистских нарративов России и обсуждаем важность правильной транслитерации украинских имен.