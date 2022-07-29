По данным Эстонского союза глухих, полиция бессильна против мошенников, которые притворяются глухими и клянчат деньги, потому что оснований для их задержания нет – люди жертвуют им деньги добровольно. При этом мошенники пристают к людям, обращаясь к ним якобы на языке жестов, которого, по словам члена союза глухих, они даже не знают.
Мошенники, выдающие себя за глухонемых, пытались облапошить члена правления Союза глухих
В последнее время в торговых центрах и на улицах были замечены автомобили с польскими номерами, а рядом с ними – люди, собирающие пожертвования для слепых и глухих Эстонии.
По словам мошенников, пожертвования можно делать только наличными, и в доказательство они предъявляют так называемые листы пожертвований – листы бумаги, на которых собраны подписи.
Соответствующие эстонские ассоциации подтверждают, что подобных сборов средств они не проводили.
Мошенники пристают к водителям на парковке
В начале недели читатель Postimees Даниэль увидел, как на стоянке в центре Таллинна к машине подошел мужчина с бланком и попросил водителя заполнить бланк. Даниэль рассказал газете, что мужчина притворялся слабослышащим.
Люди, собирающие так называемые пожертвования, были замечены в Таллинне, например, перед Selver в Ярве и Лаагри. За пределами Таллинна они орудуют, например, у раквереского Põhjakeskus, о чем писало издание Virumaa Teataja.
Оно сообщало, что «глухонемой», который надоедал прохожим в Põhjakeskus, якобы собирал пожертвования на создание в Эстонии центра для бедных детей с нарушениями слуха и речи, и когда один человек сказал ему, что у него нет при себе наличных, мошенник попытался направить его к банкомату.
Союз глухих: с нами связалось много людей
Член правления Союза глухих Сирле Папп заявила Postimees, что в курсе деятельности мошенников и считает ее наглой. По ее словам, мошенники собирают деньги только для себя.
Сама она сталкивалась с мошенниками несколько лет назад в торговом центре. «Они подошли, так сказать, «поговорить» со мной, но, поскольку мой родной язык — язык жестов, они просто махали руками в ответ, и это вообще не было похоже на язык жестов», – вспоминает Папп и добавляет, что, когда она взяла бумагу из рук мошенника, тот хотел ее ударить, но тут заметил приближающегося мужчину и убежал.
По словам Сирле Папп, Союз глухих никогда не проводил кампании по сбору пожертвований или средств. Если бы речь действительно шла о сборе пожертвований для союза, они бы работали так же, как и другие официальные каналы, такие как Союз по борьбе с раком или Детский фонд. «Чтобы все было корректно и чтобы рядом были переводчики с жестов на эстонский, которые объясняли бы наши слова», – подчеркнула Папп.
Она надеется, что информация о текущей схеме мошенничества распространится, и до людей дойдет информация о том, что Союз глухих не занимается сбором средств. По ее словам, многие люди, столкнувшиеся с мошенниками в торговых центрах, также связывались затем с союзом и спрашивали, известно ли организации об этом.
Полиция бессильна
Председатель Союза глухих Тийт Папп сказал Postimees, что сталкивается с проблемой мошенников уже несколько лет. По словам Паппа, это проблема не только Эстонии, но и остальной Европы и, по слухам, даже Америки. «Все глухие люди и организации глухих борются с этим».
Поскольку пожертвование является добровольным действием и получение пожертвования не преследуется по закону, полиция бессильна против подобных афер. «Мошенников могут задержать, но к вечеру их все равно отпустят из-под стражи, потому что нет оснований их задерживать», – объясняет Папп. Мошенники используют этот факт в своих интересах.
По словам Паппа, лучшее, что можно сделать сейчас – это повышать осведомленность людей о мошенничестве и распространить информацию о том, что существует достаточно официальных каналов для пожертвований. Он подчеркивает, что если Союзу глухих когда-нибудь понадобится попросить пожертвования, они сделают это честно и официально.