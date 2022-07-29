Мошенники, выдающие себя за глухонемых, пытались облапошить члена правления Союза глухих

Сама она сталкивалась с мошенниками несколько лет назад в торговом центре. «Они подошли, так сказать, «поговорить» со мной, но, поскольку мой родной язык — язык жестов, они просто махали руками в ответ, и это вообще не было похоже на язык жестов», – вспоминает Папп и добавляет, что, когда она взяла бумагу из рук мошенника, тот хотел ее ударить, но тут заметил приближающегося мужчину и убежал.

По словам Сирле Папп, Союз глухих никогда не проводил кампании по сбору пожертвований или средств. Если бы речь действительно шла о сборе пожертвований для союза, они бы работали так же, как и другие официальные каналы, такие как Союз по борьбе с раком или Детский фонд. «Чтобы все было корректно и чтобы рядом были переводчики с жестов на эстонский, которые объясняли бы наши слова», – подчеркнула Папп.

Она надеется, что информация о текущей схеме мошенничества распространится, и до людей дойдет информация о том, что Союз глухих не занимается сбором средств. По ее словам, многие люди, столкнувшиеся с мошенниками в торговых центрах, также связывались затем с союзом и спрашивали, известно ли организации об этом.

Полиция бессильна

Председатель Союза глухих Тийт Папп сказал Postimees, что сталкивается с проблемой мошенников уже несколько лет. По словам Паппа, это проблема не только Эстонии, но и остальной Европы и, по слухам, даже Америки. «Все глухие люди и организации глухих борются с этим».

Поскольку пожертвование является добровольным действием и получение пожертвования не преследуется по закону, полиция бессильна против подобных афер. «Мошенников могут задержать, но к вечеру их все равно отпустят из-под стражи, потому что нет оснований их задерживать», – объясняет Папп. Мошенники используют этот факт в своих интересах.