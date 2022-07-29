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У въезжающих из России на границе Латвии требуют подтвердить осуждение войны

rus.tvnet.lv
У въезжающих из России на границе Латвии требуют подтвердить осуждение войны
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Фото: Evija Trifanova/LETA

Жители Латвии в соцсетях возмущены тем, что у въезжающих из России на границе требуют подписать документ об осуждении военных действий России, сообщает TVNET со ссылкой на Латвийское радио.

Муж рижанки Светланы недавно вернулся из России, куда ездил на похороны матери. Мужчина - гражданин России и постоянный житель Латвии. Когда он возвращался в Латвию, у него потребовали подписать документ, осуждающий военные действия России.

Муж Светланы подъехал к таможенному посту, где пограничник взял на проверку документы. После этого подошел мужчина в гражданской одежде, в жилете с надписью "Граница. Охрана. Безопасность".

Мужа Светланы пригласили пройти внутрь, где дали бумагу без каких-либо опознавательных знаков. Текст уже был готов, нужно было только вписать свои имя, фамилию и данные паспорта.

Мужчина спросил, зачем нужно это делать. Работник ответил, что в противном случае он не вернет документ и мужчину лишат постоянного вида на жительство.

Мужчина не стал спорить и все подписал, но вопрос о законном основании происходящего остался неотвеченным.

Чтобы выяснить ситуацию, Латвийское радио обратилось в Службу госбезопасности. Иностранцы, въезжающие в Латвию из страны-агрессора России или ее ближайшего союзника Беларуси, на контрольно-пропускных пунктах проверяются усиленно.

"Цель проверок - идентифицировать лиц, поддерживающих военную агрессию России против Украины, или способных создать угрозу национальной безопасности Латвии. В ходе проверок особое внимание уделяется иностранцам, которые, например, в свое время служили в российских и белорусских силовых структурах, публично демонстрируют прославляющие российскую агрессию символы или выражают негативное отношение к Латвийскому государству. Большая часть иностранцев, которым отказывают во въезде в Латвию, активно выражают поддержку военной агрессии против Украины и ее жителей, используя типичные послания военной пропаганды Кремля", - указали в Службе госбезопасности.

У лиц, в распоряжении которых имелась действительная виза для путешествия в Шенгенскую зону, она отменена.

Министерство иностранных дел Латвии получило российскую ноту об отношении пограничников к гражданам России, которые хотят въехать в Латвию. Латвия действует в соответствии со своими законами, пояснил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

"Протестовать против того, что на территории своего государства делаем или не делаем, защищая свою безопасность и уменьшая риски, бессмысленно. Мы будем продолжать действовать согласно нашим интересам безопасности. В то же время я бы хотел добавить, что и нам известны случаи, когда граждане Латвии, выезжая в Россию или Беларусь, подвергаются воздействию, их стараются вербовать", - сказал Ринкевич.

Министр иностранных дел вновь призвал граждан Латвии в Россию и Беларусь не путешествовать, так как сейчас не лучшее время для туризма.

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