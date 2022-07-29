DHL приостанавливает доставку по России с 1 сентября

Решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри России было принято единственным акционером компании, германской Deutsche Post DHL, "в связи с существенными техническими сложностями связанными с функционированием информационных систем и инфрастуктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями".

"Соответственно, АО "ДХЛ Интернешнл" более не будет иметь доступ к глобальной информационной системе DHL Express, обеспечивающей автоматизацию процессов оказания услуг экспресс-доставки внутри России. Это означает невозможность для клиентов создать или разместить новые заявки на доставку документов и грузов по России в глобальной информационной системе DHL Express", - говорится в сообщении компании.

Документы и грузы, принятые для доставки по России до 31 августа 2022 г., будут доставлены получателям.

После 1 сентября АО "ДХЛ Интернешнл" продолжит оказывать услуги по доставке документов и грузов из России за границу, отмечается в сообщении DHL.