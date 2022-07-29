Германская транснациональная почтово-логистическая компания DHL, приостановившая импортные транспортные перевозки в Россию в начале марта после начала военной операции на территории Украины, с 1 сентября прекратит доставку внутри России, сообщает сайт российского представительства DHL.
DHL приостанавливает доставку по России с 1 сентября
Решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри России было принято единственным акционером компании, германской Deutsche Post DHL, "в связи с существенными техническими сложностями связанными с функционированием информационных систем и инфрастуктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями".
"Соответственно, АО "ДХЛ Интернешнл" более не будет иметь доступ к глобальной информационной системе DHL Express, обеспечивающей автоматизацию процессов оказания услуг экспресс-доставки внутри России. Это означает невозможность для клиентов создать или разместить новые заявки на доставку документов и грузов по России в глобальной информационной системе DHL Express", - говорится в сообщении компании.
Документы и грузы, принятые для доставки по России до 31 августа 2022 г., будут доставлены получателям.
После 1 сентября АО "ДХЛ Интернешнл" продолжит оказывать услуги по доставке документов и грузов из России за границу, отмечается в сообщении DHL.
Как сообщалось, в начале марта DHL заявила о приостановке перевозок из-за рубежа в РФ.