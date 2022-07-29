За два года заболеваемость сальмонеллезом в Эстонии выросла почти на 24%

По словам главного специалиста продовольственного отдела Департамента сельского хозяйства и продовольствия Натальи Борель, согласно отчету, по-прежнему чаще всего сальмонелла попадается в мясе птицы и свинине.

"В рамках мониторинга в общей сложности было исследовано 939 проб как на скотобойнях, так и на мясокомбинатах, в которых 1,81% была выявлена сальмонелла. При обнаружении сальмонеллы на предприятии, занимающемся продукцией животноводства, определяются степень заражения предприятия, источники и пути его распространения, и проводится тщательная очистка и дезинфекция", - пояснила Борель.