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За два года заболеваемость сальмонеллезом в Эстонии выросла почти на 24%

rus.postimees.ee
За два года заболеваемость сальмонеллезом в Эстонии выросла почти на 24%
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Siin pildil on näha rakku tungivaid salmonellabaktereid, kes on digitaalselt värvitud punaseks.
Siin pildil on näha rakku tungivaid salmonellabaktereid, kes on digitaalselt värvitud punaseks. Фото: SWNS.com / Scanpix

В 2021 году среди возбудителей зоонозных инфекций сальмонеллез чаще всего выявляли у домашних животных и птиц, сообщает Rus.ERR, добавляя, что наиболее частыми заболеваниями пищевого происхождения, диагностируемыми у людей в Эстонии, являются кампилобактериоз, сальмонеллез и иерсиниоз.

По словам главного специалиста продовольственного отдела Департамента сельского хозяйства и продовольствия Натальи Борель, согласно отчету, по-прежнему чаще всего сальмонелла попадается в мясе птицы и свинине.

"В рамках мониторинга в общей сложности было исследовано 939 проб как на скотобойнях, так и на мясокомбинатах, в которых 1,81% была выявлена сальмонелла. При обнаружении сальмонеллы на предприятии, занимающемся продукцией животноводства, определяются степень заражения предприятия, источники и пути его распространения, и проводится тщательная очистка и дезинфекция", - пояснила Борель.

В 2021 году у жителей Эстонии было зарегистрировано 114 случаев сальмонеллеза, что означает, что по сравнению с 2020 годом заболеваемость увеличилась на 23,9%.

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