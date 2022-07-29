В 2021 году среди возбудителей зоонозных инфекций сальмонеллез чаще всего выявляли у домашних животных и птиц, сообщает Rus.ERR, добавляя, что наиболее частыми заболеваниями пищевого происхождения, диагностируемыми у людей в Эстонии, являются кампилобактериоз, сальмонеллез и иерсиниоз.
За два года заболеваемость сальмонеллезом в Эстонии выросла почти на 24%
По словам главного специалиста продовольственного отдела Департамента сельского хозяйства и продовольствия Натальи Борель, согласно отчету, по-прежнему чаще всего сальмонелла попадается в мясе птицы и свинине.
"В рамках мониторинга в общей сложности было исследовано 939 проб как на скотобойнях, так и на мясокомбинатах, в которых 1,81% была выявлена сальмонелла. При обнаружении сальмонеллы на предприятии, занимающемся продукцией животноводства, определяются степень заражения предприятия, источники и пути его распространения, и проводится тщательная очистка и дезинфекция", - пояснила Борель.
В 2021 году у жителей Эстонии было зарегистрировано 114 случаев сальмонеллеза, что означает, что по сравнению с 2020 годом заболеваемость увеличилась на 23,9%.