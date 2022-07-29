«Новости в 7» за 29 июля: о работе незаконной свалки в Таллинне и репортаж с выставки художницы Лолы Техвер «Песнь сирен»

Сегодня в выпуске:

- На территории Таллинна уже некоторое время действует незаконная свалка бытовых отходов и строительного мусора. Что делать и кто виноват, разбиралась наша съемочная группа.

- Музей полиции получил новый экспонат - пограничный корабль, 60 лет верой и правдой служивший финским, и 22 года эстонским пограничникам. Подробности в сюжете!

- О повышении цен на газ, создании новой политической партии и наступило ли время вновь носить маски - рекомендации медиков.

- У жителей Эстонии появилась возможность попробовать любимые хиты меню шведского бистро IKEA до открытия таллиннского магазина: бистро IKEA путешествует по Таллинну и его окрестностям. Наш корреспондент тоже заглянула на огонек!

- Почему шведы массово идут в ломбарды, когда вновь распахнет свои двери Собор Парижской Богоматери и почему в Германии отключат воду.

- С пятницы, 29 июля посетители башни "Толстая Маргарита, смогут бесплатно посмотреть выставку эстонской художницы Лолы Техвер «Песнь сирен». На выставке побывал наш корреспондент.