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В интернете распространяется шокирующее видео: российский солдат отрезает гениталии пленному украинцу

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rus.postimees.ee
В интернете распространяется шокирующее видео: российский солдат отрезает гениталии пленному украинцу
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Война в Украине
Война в Украине Фото: Jānis Vingris

На нескольких Telegram-каналах появилось видео, на котором военнослужащий чеченского батальона Росгвардии «Ахмат» ножом для бумаги отрезает гениталии украинскому пленному.

Неполная версия видео была опубликована на Телеграм-каналах ASTRA, Инсайдер-УА и Москва.

На кадрах боец канцелярским ножом отрезает половые органы связанному украинскому солдату.

Позднее появилась вторая часть видео с жестокими пытками украинского пленного - его убивают выстрелом в голову и скидывают в яму.

Позже советник министра МВД Украины Антон Геращенко опубликовал фото и персональные данные некоего Виталия Арошанова, утверждая, что на видео пыток запечатлён именно он.

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