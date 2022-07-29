На нескольких Telegram-каналах появилось видео, на котором военнослужащий чеченского батальона Росгвардии «Ахмат» ножом для бумаги отрезает гениталии украинскому пленному.
Внимание!
Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
В интернете распространяется шокирующее видео: российский солдат отрезает гениталии пленному украинцу
Внимание: 18+
В интернете распространяется шокирующее видео: российский солдат отрезает гениталии пленному украинцу
Неполная версия видео была опубликована на Телеграм-каналах ASTRA, Инсайдер-УА и Москва.
На кадрах боец канцелярским ножом отрезает половые органы связанному украинскому солдату.
Позднее появилась вторая часть видео с жестокими пытками украинского пленного - его убивают выстрелом в голову и скидывают в яму.
Позже советник министра МВД Украины Антон Геращенко опубликовал фото и персональные данные некоего Виталия Арошанова, утверждая, что на видео пыток запечатлён именно он.
Ключевые слова