В интернете распространяется шокирующее видео: российский солдат отрезает гениталии пленному украинцу

Неполная версия видео была опубликована на Телеграм-каналах ASTRA, Инсайдер-УА и Москва.

На кадрах боец канцелярским ножом отрезает половые органы связанному украинскому солдату.

Позднее появилась вторая часть видео с жестокими пытками украинского пленного - его убивают выстрелом в голову и скидывают в яму.