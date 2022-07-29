Еще в одном регионе Эстонии с сентября на треть подорожает центральное отопление

Это значит, что с сентября центральное отопление в городе будет стоить вместе с налогом с оборота 75,91 евро за МВт-ч.

Сейчас стоимость тепла в Курессааре составляет 54,88 евро за МВт-ч, то есть рост цены на теплоснабжение превышает 35 процентов.

Цены в сетевой зоне Ориссааре Департаментом конкуренции рассматриваются, через некоторое время ходатайства о повышении цен поступят также относительно сетей Лейзи, Пярсама, Кярла и Сальме.