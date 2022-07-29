Рейнсалу: у нас есть моральное обязательство – привлечь к ответственности российских военных преступников

Сегодня Рейнсалу провел переговоры с министрами иностранных дел Португалии, Хорватии, Словении, Румынии и Испании. В беседах он подчеркивал необходимость дать международно-правовую оценку российской агрессии, чтобы можно было привлечь к ответственности виновных в преступлениях.

«Эстония непоколебимо поддерживает Украину, и мы неизменно придерживаемся жесткой линии на изоляцию России на международной арене, но этого уже недостаточно. У нас есть моральное обязательство привлечь к ответственности военных преступников; от этого зависит, насколько серьезно воспринимается миропорядок, основанный на правилах», — сказал министр иностранных дел Эстонии.

Рейнсалу также обсудил с коллегами необходимость усиления санкций против России, в связи с чем Эстония вместе с единомышленниками готовит новые предложения, включая дополнительные ограничения на поездки.