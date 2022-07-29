Евгений Осиновский обвинил центристов в грубом нарушении коалиционной культуры

Социал-демократическая партия ждет объяснений от центристов, поскольку считает подобные действия грубым нарушением коалиционной культуры. "Случай Новикова - один из тех плохих образцов старого стиля управления, который мы точно не одобряем", - сказал Осиновский.

По словам Осиновского, принятие подобных решений является серьезной проблемой для социал-демократов. Осиновский отметил, что социал-демократы ждут разъяснений от партнера по коалиции и принятия соглашения, чтобы исключить подобные ситуации в будущем.