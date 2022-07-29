Председатель Таллиннского городского собрания Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) заявил, что Центристская партия не согласовала с партнером по коалиции избрание Андрея Новикова членом правления муниципальной фирмы Tallinna Linnatransport (TLT), пишет Rus.ERR.
Евгений Осиновский обвинил центристов в грубом нарушении коалиционной культуры
Евгений Осиновский обвинил центристов в грубом нарушении коалиционной культуры
Социал-демократическая партия ждет объяснений от центристов, поскольку считает подобные действия грубым нарушением коалиционной культуры. "Случай Новикова - один из тех плохих образцов старого стиля управления, который мы точно не одобряем", - сказал Осиновский.
По словам Осиновского, принятие подобных решений является серьезной проблемой для социал-демократов. Осиновский отметил, что социал-демократы ждут разъяснений от партнера по коалиции и принятия соглашения, чтобы исключить подобные ситуации в будущем.
На вопрос, должен ли Новиков, избранный членом правления TLT, отказаться от должности, Осиновский ответил, что это фундаментальный вопрос и касается не только Новикова.
Ключевые слова