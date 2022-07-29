Канцлерский суд американского штата Делавэр назначил на 17 октября дату начала разбирательств по иску Twitter (SPB: TWTR) Inc. к Илону Маску в связи с отказом миллиардера от покупки соцсети.
Судебные разбирательства по иску Twitter к Илону Маску начнутся 17 октября
Судебные разбирательства должны завершиться в пятидневный срок, пишет The Wall Street Journal.
Судья Кэтлин МакКормик пошла навстречу Twitter и одобрила ее просьбу ускорить процесс, согласившись с компанией в том, что затягивание разбирательств будет наносить ущерб бизнесу соцсети в связи с неопределенностью в отношении будущего сделки.
Как сообщалось, юристы Маска настаивали, что суд должен начаться не ранее 2023 года.
Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля, а 8 июля Маск уведомил компанию, что намерен разорвать сделку. Twitter назначила на 13 сентября собрание акционеров, на котором состоится голосование по предложению Маска о приобретении компании.
Акции Twitter прибавляют в цене 1,2% в ходе торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 4,3%.