Судебные разбирательства по иску Twitter к Илону Маску начнутся 17 октября

Судебные разбирательства должны завершиться в пятидневный срок, пишет The Wall Street Journal.

Судья Кэтлин МакКормик пошла навстречу Twitter и одобрила ее просьбу ускорить процесс, согласившись с компанией в том, что затягивание разбирательств будет наносить ущерб бизнесу соцсети в связи с неопределенностью в отношении будущего сделки.

Как сообщалось, юристы Маска настаивали, что суд должен начаться не ранее 2023 года.

Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля, а 8 июля Маск уведомил компанию, что намерен разорвать сделку. Twitter назначила на 13 сентября собрание акционеров, на котором состоится голосование по предложению Маска о приобретении компании.