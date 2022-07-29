McDonald's отрицает, что оштрафовал работника в Латвии за незнание русского языка

Видео также вызвало большую бурю в социальных сетях, поднимая снова дискуссию о том, должны ли работники обязательно говорить на иностранных языках.

Все работники ресторанов ’McDonald's в Латвии должны свободно владеть латышским языком, - в пятницу, реагируя на видео, заявили представители предприятия. - Это установлено законодательством Латвии и согласно внутренней трудовой политике, определенной предприятием Premier Restaurants Latvia, которое управляет деятельностью McDonald’s в Латвии.

Информация о том, что к нашему работнику применено наказание за то, что он не говорил с гостями на другом языке, является полностью недостоверной", - утверждают представители McDonald’s.