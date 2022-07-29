В социальных сетях распространилось видео, в котором утверждается, что работник McDonald's в Латвии извинился перед клиентом за незнание русского языка, а руководство предприятия за незнание языка наказало своего работника. В то же время предприятие указывает - эта информация является полностью ложной.
McDonald's отрицает, что оштрафовал работника в Латвии за незнание русского языка
Видео также вызвало большую бурю в социальных сетях, поднимая снова дискуссию о том, должны ли работники обязательно говорить на иностранных языках.
Все работники ресторанов ’McDonald's в Латвии должны свободно владеть латышским языком, - в пятницу, реагируя на видео, заявили представители предприятия. - Это установлено законодательством Латвии и согласно внутренней трудовой политике, определенной предприятием Premier Restaurants Latvia, которое управляет деятельностью McDonald’s в Латвии.
Информация о том, что к нашему работнику применено наказание за то, что он не говорил с гостями на другом языке, является полностью недостоверной", - утверждают представители McDonald’s.
Уже сообщалось, что Государственная инспекция труда (VDI) за последнее время получила несколько жалоб на возможное необоснованное требование иностранного языка в объявлениях о работе, а также об отказе в приеме на работу людей, в том числе молодежи, которые не владеют отдельными иностранными языками. Поэтому VDI напоминает, что в трудовом законе установлено, что в объявлении о работе запрещается указывать навык конкретного иностранного языка, за исключением, если оно обоснованно необходимо для выполнения трудовых обязанностей.