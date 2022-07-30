На прошлой неделе литовский портал деловых новостей vz.lt сообщил, что торговцы Литвы переходят на жесткий режим энергосбережения. Например, литовская Maxima на 30% уменьшила освещение в магазинах и выключила световую рекламу в ночное время, а в части магазинов Aibė ограничили охлаждение напитков в морозильных камерах и уменьшила освещение. Rus.Postimees решил выяснить, планируют ли местные торговые сети пойти на подобные меры, и как они экономят энергию.
Опрос ⟩ Планируют ли наши торговые сети переходить на жесткий режим энергосбережения?
Тармо Лоог, управляющий недвижимостью Rimi
С 2015 года, при ремонте магазинов, мы инвестируем в оборудование с меньшим энергопотреблением, заменяем освещение и автоматизируем магазины. Это часть плана Rimi, как ответственной компании, по снижению воздействия на окружающую среду. За годы работы мы вложили в него более 20 миллионов евро.
Например, мы инвестируем в новое поколение бесфреонового холодильного оборудования. На данный момент 70% магазинов Rimi такие, и, конечно же, мы продолжим с этим. С помощью этих методов экономия энергии может составить почти 30% по сравнению с предыдущим периодом. Мы также постоянно контролируем расходы, чтобы немедленно реагировать на возможные поломки. Кроме того, мы запланировали проверки магазинов для оценки состояния существующего оборудования и планирования необходимых действий для обеспечения надежности и энергосбережения.
Риво Вески, руководитель коммуникации Selver
В настоящее время в Selver мы разрабатываем возможные меры экономии для всей сети — мы пытаемся найти устойчивые и перспективные решения для всех зданий. В первую очередь ориентируемся на здания с газовым отоплением, где хотим сэкономить на отоплении или сменить источник отопления. В ближайшее время в двух-трех зданиях будем менять газовое отопление на централизованное. По возможности переходим на подогрев воды для бытовых нужд с рекуперацией тепла от вентиляции. Мы используем аэраторы в смесителях, которые добавляют воздух в воду, текущую из крана, чтобы уменьшить потребление воды. Добавляем датчики движения, которые автоматически выключают свет в комнатах, где никого нет. Конечно, мы продвигаемся вперед с реконструкции наших магазинов, в которых мы заменяем старые холодильные камеры на более современные, таким образом достигая 30% экономии энергии. Это также включает экономию от перехода на светодиодную технологию.
Рауно Маросов, административный директор Prisma Peremarketid AS
Системы Prisma уже построены с учетом энергосбережения, поэтому кардинальных изменений пока не предпринято. Тем не менее были сделаны небольшие шаги - для снижения потребления был изменен внутренний климат в магазинах Prisma, который контролируется с помощью программы автоматизации. Освещение в магазинах автоматически выключается после закрытия магазина, вентиляционные установки не работают во время закрытия. На сегодняшний день большинство магазинов имеют светодиодное освещение, кроме того, остаточное тепло холодильной системы используется для обогрева воздуха зимой и для осушения воздуха летом, чтобы предотвратить образование излишней влаги на стеклянных дверцах холодных полок.
Яника Яаго, специалист по связям с общественностью Lidl
Здания магазинов Lidl уже построены из энергоэффективных строительных материалов, во всех помещениях используются датчики света, системы светодиодного освещения, а в блоки кондиционирования интегрированы системы рекуперации тепла. В доказательство этого все наши магазины также получили сертификат EDGE. В Эстонии Lidl является первой торговой сетью, чьи магазины получили данный сертификат. В качестве дополнительной меры по энергосбережению мы повысили температуру холодильников для напитков в наших магазинах. Мы регулярно отслеживаем и анализируем различные способы снижения наших затрат, но в то же время нашим приоритетом по-прежнему остается сохранение функциональной эффективности наших магазинов и их привлекательности для потребителей.
Тиа Шапел, начальник отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima
Конечно, рост цен на энергоносители, в том числе на электроэнергию, также заметно влияет на затраты Maxima. Но за некоторое время до роста цен мы искали разные способы помочь контролировать расходы на электроэнергию и в ходе этого также уменьшить наше воздействие на окружающую среду.
Электричество составляет значительную часть ежедневных затрат торговой сети — около 50% затрат на электроэнергию каждого магазина Maxima приходится на холодильники.
Например, наш магазин Maxima XXX в Хааберсти стал первым магазином Maxima Group в странах Балтии, где пять лет назад было представлено холодильное оборудование, работающее на CO2. В отличие от старых фреоновых установок, выбрасывающих тысячи эквивалентов CO2, холодильные установки на основе CO2 имеют минимальные выбросы. Они также более экономичны по сравнению со старым холодильным оборудованием, снижая затраты на электроэнергию на 10%.
Кроме того, холодильники, работающие на CO2, позволяют использовать остаточное тепло для обогрева магазинов Maxima. Это помогает сэкономить до 30% на расходах на отопление этих зданий. А в свете сегодняшних цен на энергоносители это очень существенная экономия. Такое холодильное оборудование на основе CO2 используется в супермаркетах и гипермаркетах Maxima, то есть в магазинах XX и XXX в Эстонии, которых всего 25.