Опрос ⟩ Планируют ли наши торговые сети переходить на жесткий режим энергосбережения?

С 2015 года, при ремонте магазинов, мы инвестируем в оборудование с меньшим энергопотреблением, заменяем освещение и автоматизируем магазины. Это часть плана Rimi, как ответственной компании, по снижению воздействия на окружающую среду. За годы работы мы вложили в него более 20 миллионов евро.

Например, мы инвестируем в новое поколение бесфреонового холодильного оборудования. На данный момент 70% магазинов Rimi такие, и, конечно же, мы продолжим с этим. С помощью этих методов экономия энергии может составить почти 30% по сравнению с предыдущим периодом. Мы также постоянно контролируем расходы, чтобы немедленно реагировать на возможные поломки. Кроме того, мы запланировали проверки магазинов для оценки состояния существующего оборудования и планирования необходимых действий для обеспечения надежности и энергосбережения.

В настоящее время в Selver мы разрабатываем возможные меры экономии для всей сети — мы пытаемся найти устойчивые и перспективные решения для всех зданий. В первую очередь ориентируемся на здания с газовым отоплением, где хотим сэкономить на отоплении или сменить источник отопления. В ближайшее время в двух-трех зданиях будем менять газовое отопление на централизованное. По возможности переходим на подогрев воды для бытовых нужд с рекуперацией тепла от вентиляции. Мы используем аэраторы в смесителях, которые добавляют воздух в воду, текущую из крана, чтобы уменьшить потребление воды. Добавляем датчики движения, которые автоматически выключают свет в комнатах, где никого нет. Конечно, мы продвигаемся вперед с реконструкции наших магазинов, в которых мы заменяем старые холодильные камеры на более современные, таким образом достигая 30% экономии энергии. Это также включает экономию от перехода на светодиодную технологию.