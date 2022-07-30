Financial Times: экономические проблемы Европы могут разрушить единство ЕС в отношении России

С начала Россиейвойны в Украине ЕС продемонстрировал единство, пишет издание.

«Но, вынужденные бороться с растущей инфляцией, кризисом стоимости жизни и реальной перспективой нормирования потребления энергии в разгар зимы, европейские лидеры теперь сталкиваются с непростым испытанием. Смогут ли они продолжать удерживать оборону в противостоянии России, или их солидарность рухнет, поскольку отпор со стороны разгневанных потребителей вынудит их снизить свою враждебность к Москве?» – задает вопрос автор публикации.

Он пишет, что пока население стран Европы еще может поддерживать принимаемые против России меры, но как только начнут расти цены на энергоносители, настроение полностью изменится.

«Для европейских политиков риск заключается в том, что настроения могут измениться скорее раньше, чем позже», – отмечается в статье.

В ней говорится, что сокращение «Газпромом» поставок газа усилило опасения, что этой зимой Европа может столкнуться с полномасштабным энергетическим кризисом, который может причинить огромные страдания потребителям, увеличить издержки промышленности и ввергнуть Европу в рецессию.

Автор напоминает, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель недавно призывал запастись «стратегическим терпением», предрекая, что украинский кризис будет длительным, но сохранение этого единства по мере усиления экономических последствий энергетических санкций может оказаться трудным делом, считает Financial Times.