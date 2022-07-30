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В Таллинне автомобиль сбил пятилетнего мальчика на пешеходном переходе

rus.postimees.ee
В Таллинне автомобиль сбил пятилетнего мальчика на пешеходном переходе
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Пешеходный переход.
Пешеходный переход. Фото: Urmas Luik

В пятницу вечером в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

Как сообщили в пресс-службе полиции, около 16.39 у дома номер 2 по улице Лаэва автомобиль Citroen Berlingo, которым управлял 60-летний мужчина сбил на обозначенном дорожными знаками пешеходном переходе пятилетнего мальчика, переходившего дорогу.

Скорая помощь добавила ребенка в Таллиннскую детскую больницу.

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