В пятницу вечером в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.
В Таллинне автомобиль сбил пятилетнего мальчика на пешеходном переходе
В Таллинне автомобиль сбил пятилетнего мальчика на пешеходном переходе
Как сообщили в пресс-службе полиции, около 16.39 у дома номер 2 по улице Лаэва автомобиль Citroen Berlingo, которым управлял 60-летний мужчина сбил на обозначенном дорожными знаками пешеходном переходе пятилетнего мальчика, переходившего дорогу.
Скорая помощь добавила ребенка в Таллиннскую детскую больницу.
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