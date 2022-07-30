Кризис наступит, кризиса не будет, кризис грядет...

«Нынешняя ситуация невольно напоминает мне народное предание о пастушке, который все время кричал деревенским жителям, что волк напал на стадо. И когда волк, в конце концов, действительно появился, то пастушку никто не поверил, и волк зарезал все стадо», – признался Сооман.

«Повышение процента по кредиту – это реальность. Высокий расход энергии – тоже реальность. Рост зарплат не поспевает за ростом цен – и это реальность. Все говорят, что как раз теперь и наступит кризис. И все это продолжается до тех пор, пока очередной хиромант не сообщит, что дальнейшей инфляции не избежать, поэтому нужно потреблять, потреблять и еще раз потреблять. А если еще и разорительная для Европы война закончится раньше ожидаемого, то тогда у всего мира будет работы невпроворот, чтобы восстановить Украину. То есть как же в таком случае может наступить кризис? Сообщения настолько противоречивые, что у простого человека просто голова идет кругом», – сказал он.