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Кризис наступит, кризиса не будет, кризис грядет...

rus.postimees.ee
Кризис наступит, кризиса не будет, кризис грядет...
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Фото: Shutterstock

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман сказал, что за последние два с половиной года резкие скачки в экономической среде уже вынуждают участников рынка попросту пожимать плечами, поскольку прогнозировавшиеся ранее тяжелые времена вследствие стечения обстоятельств превратились вовсе в безудержное торжество потребления, и уже никто более не воспринимает предупреждения всерьез.

«Нынешняя ситуация невольно напоминает мне народное предание о пастушке, который все время кричал деревенским жителям, что волк напал на стадо. И когда волк, в конце концов, действительно появился, то пастушку никто не поверил, и волк зарезал все стадо», – признался Сооман.

«Повышение процента по кредиту – это реальность. Высокий расход энергии – тоже реальность. Рост зарплат не поспевает за ростом цен – и это реальность. Все говорят, что как раз теперь и наступит кризис. И все это продолжается до тех пор, пока очередной хиромант не сообщит, что дальнейшей инфляции не избежать, поэтому нужно потреблять, потреблять и еще раз потреблять. А если еще и разорительная для Европы война закончится раньше ожидаемого, то тогда у всего мира будет работы невпроворот, чтобы восстановить Украину. То есть как же в таком случае может наступить кризис? Сообщения настолько противоречивые, что у простого человека просто голова идет кругом», – сказал он.

«Что касается сектора недвижимости, то совершенно ясно, что быстрый рост цен миновал, поскольку покупательная способность уже попросту не поспевает за ним. Нам нет смысла постоянно сравнивать себя с Финляндией или Швецией и считать, что для роста у нас есть еще несколько десятков процентов пространства. Давайте взглянем на Латвию, где цены значительно ниже, чем в Эстонии. Количество предложений уже начало расти, спрос сокращаться, повседневные затраты населения растут. А если смотреть с точки зрения сектора, то во всех отношениях логично, что продолжавшийся в течение 13 лет рост цен на этот раз остановился», – добавил Сооман.

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