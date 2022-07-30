Пляжный сезон длится уже два месяца, и в то время как отдыхающие наслаждаются водными радостями, береговая охрана работает, чтобы обеспечить безопасность всех посетителей пляжа. Прошлым летом сотрудники береговой охраны G4S благодаря своему быстрому вмешательству спасли несколько маленьких детей, за которыми не присматривали родители.
Потерявшаяся на пляже пятилетняя девочка переполошила спасательные службы
Около ста береговых охранников G4S обеспечивают безопасность отдыхающих и в этом году. По словам главы береговой охраны G4S Хенри Сеэмеля, самое главное – чтобы посетители не оставляли самых младших членов семьи у водоема без присмотра. «Маленькие дети очень любопытны, но опасность они еще воспринимают плохо, поэтому присутствие родителя очень важно», – подчеркнул он.
Несколько недель назад на пляже Штромка произошел случай, вызывающий беспокойство: в полдень к штабу береговой охраны подошла женщина и сообщила, что ее пятилетняя дочь пошла с братом в воду, но на берег вернулся только сын. По словам мальчика, сестра хотела уйти подальше. Мать потеряла ребенка из виду и обратилась к береговой охране G4S. Береговые охранники незамедлительно приступили к поискам на пляже, медик успокаивал мать и собирал дополнительную информацию. Далее береговая охрана искала девочку, осматривая пляж в бинокль с вышки. Информацию сразу же передали береговой охране, патрулировавшей на катере, и она приступила к поискам на глубине.
Спустя двадцать минут девочка все еще не была найдена, поэтому к поискам привлекли полицию. В то же время подростки из трудовой дружины искали ребенка на пляже и на мелководье. Вскоре на пляж прибыли спасатели, полиция и скорая помощь. Спасательный департамент организовал поиски на гидроциклах и вертолете. Полиция искала ребенка на квадроцикле, скорая помощь и медик подготовили территорию к оказанию первой помощи, которая могла понадобиться. Почти час спустя ребенка нашли: девочка играла на песке в зоне для серфингистов. Ранее ее уже искали в этом месте, поэтому можно предположить, что ребенок пришел туда не сразу.
Плавайте в отмеченной буйками зоне
На общественных пляжах территория для купания обозначена буйками. Плавать там безопаснее: не слишком глубоко и, как правило, пловец находится в поле зрения береговой охраны. Стоит учитывать, что буйки также обозначают зону, предназначенную только для купающихся, а не для водного транспорта или серфингистов.
Быстрое реагирование спасает жизнь
Для того чтобы безопасно проводить летом время у водоема, необходимо постоянно следить за детьми и сразу же сообщать береговой охране о странных или потенциально опасных ситуациях. Быстрые действия могут спасти жизнь.