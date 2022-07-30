Потерявшаяся на пляже пятилетняя девочка переполошила спасательные службы

Около ста береговых охранников G4S обеспечивают безопасность отдыхающих и в этом году. По словам главы береговой охраны G4S Хенри Сеэмеля, самое главное – чтобы посетители не оставляли самых младших членов семьи у водоема без присмотра. «Маленькие дети очень любопытны, но опасность они еще воспринимают плохо, поэтому присутствие родителя очень важно», – подчеркнул он.

Несколько недель назад на пляже Штромка произошел случай, вызывающий беспокойство: в полдень к штабу береговой охраны подошла женщина и сообщила, что ее пятилетняя дочь пошла с братом в воду, но на берег вернулся только сын. По словам мальчика, сестра хотела уйти подальше. Мать потеряла ребенка из виду и обратилась к береговой охране G4S. Береговые охранники незамедлительно приступили к поискам на пляже, медик успокаивал мать и собирал дополнительную информацию. Далее береговая охрана искала девочку, осматривая пляж в бинокль с вышки. Информацию сразу же передали береговой охране, патрулировавшей на катере, и она приступила к поискам на глубине.

Спустя двадцать минут девочка все еще не была найдена, поэтому к поискам привлекли полицию. В то же время подростки из трудовой дружины искали ребенка на пляже и на мелководье. Вскоре на пляж прибыли спасатели, полиция и скорая помощь. Спасательный департамент организовал поиски на гидроциклах и вертолете. Полиция искала ребенка на квадроцикле, скорая помощь и медик подготовили территорию к оказанию первой помощи, которая могла понадобиться. Почти час спустя ребенка нашли: девочка играла на песке в зоне для серфингистов. Ранее ее уже искали в этом месте, поэтому можно предположить, что ребенок пришел туда не сразу.

Плавайте в отмеченной буйками зоне

На общественных пляжах территория для купания обозначена буйками. Плавать там безопаснее: не слишком глубоко и, как правило, пловец находится в поле зрения береговой охраны. Стоит учитывать, что буйки также обозначают зону, предназначенную только для купающихся, а не для водного транспорта или серфингистов.

Быстрое реагирование спасает жизнь