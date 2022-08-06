День начинается и заканчивается в ванной комнате. Поэтому стоит держать ее в порядке, чтобы даже полусонные люди могли быстро найти необходимое. Золотого правила относительно того, как часто следует обновлять ванную, не существует, но, по словам дизайнера интерьеров IKEA Педро Кастро, пора что-то менять, когда ванная комната начинает надоедать.
Полезные советы: как быстро и недорого обновить ванную комнату
«При обновлении ванной комнаты первым делом нужно выяснить, что в ней надоело и что меньше всего в ней нравится. Некоторых беспокоят бутылки с гигиеническими средствами, которые то и дело падают. Другому негде сушить чистую одежду или хранить грязное белье», — говорит Кастро.
Кастро также добавил, что лето с его более спокойным темпом — лучшее время для ремонта ванной комнаты, а также любого другого ремонта дома, и для этого не нужно тратить много денег.
Прощайте, бутылки на краю ванны
По словам дизайнера интерьеров, для создания пространства в ванной не требуется серьезной реорганизации. Все, что нужно, это пара новых полок. Различные решения для меблировки должны быть выбраны и приспособлены в соответствии с распорядком дня каждого, а вещи должны быть удобно расположены.
«Многие хранят косметику и предметы гигиены на краю ванны или раковины. Из-за этого помещение выглядит грязным, не говоря уже о том, что они падают на пол и затрудняют уборку. Для хранения предметов гигиены хорошо подходят специальные корзины и полки, для которых даже не нужно сверлить отверстия в стене – корзины и полки можно прикрепить с помощью, например, присосок. Другими словами, можно найти место для каждой вещи всего за несколько евро», — сказал дизайнер.
Еще одно хорошее и доступное решение – двухуровневая душевая полка. Для такой полки легко найти подходящее место в ванной, а при необходимости ее можно в любой момент передвинуть. Например, повесить ее на стену у душа или прикрепить к любой поверхности с помощью присоски.
Также стоит обратить внимание на место под раковиной. «Если под раковиной нет шкафчика, можно установить открытую полку для полотенец и косметики. Всего за несколько евро шкафчик можно сделать более просторным приобретя несколько ящиков или корзин для хранения. Для того чтобы в ванной было чисто и аккуратно, необходимы всевозможные коробки и корзины на полках. Прозрачные контейнеры разных размеров, подходящие для косметики, ватных палочек и бритвенных принадлежностей, а также плетеные корзины для сортировки предметов домашнего обихода, химии и других моющих средств», — рекомендует Кастро.
Используем пространство по максимуму
Поддержание порядка в маленькой ванной комнате может стать настоящей головной болью. Поэтому дизайнер также отмечает места для хранения, о которых часто забывают.
«Пространство над стиральной машиной часто упускается из виду. Его можно увеличить без особых усилий с помощью шкафа или полок, которые достигают потолка. Двойная настенная сушилка для полотенец может быть использована как для сушки белья, так и для хранения сложенных полотенец», — рекомендует Кастро.
На стенах он рекомендует использовать даже самые маленькие поверхности. «Туда можно прикрепить крючки, например, для халатов или гладильной доски. Если на стенах не осталось свободного места, к двери можно прикрепить вешалку стоимостью всего несколько евро. Узкие корзины для белья, низкие шкафы и компактные гладильные доски также помогут в условиях ограниченного пространства», — добавил Кастро.
Новый интерьер за пару минут
Дизайнер рекомендует выбирать для ванной комнаты светлые тона, так как они создают впечатление аккуратности и обеспечивают душевное спокойствие. Интерьер ванной комнаты можно основательно изменить даже без покраски стен, используя текстиль и аксессуары.
«Смена шторки для душа, коврика, полотенец, мыльницы и подставки для зубных щеток обойдется в несколько евро, но значительно изменит внешний вид всего помещения. Однако для новых аксессуаров следует найти подходящий оттенок. Последние тенденции отдают предпочтение светлым натуральным тонам и материалам, подходящих для влажных помещений», – отметил руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.