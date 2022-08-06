Полезные советы: как быстро и недорого обновить ванную комнату

«При обновлении ванной комнаты первым делом нужно выяснить, что в ней надоело и что меньше всего в ней нравится. Некоторых беспокоят бутылки с гигиеническими средствами, которые то и дело падают. Другому негде сушить чистую одежду или хранить грязное белье», — говорит Кастро.

Кастро также добавил, что лето с его более спокойным темпом — лучшее время для ремонта ванной комнаты, а также любого другого ремонта дома, и для этого не нужно тратить много денег.

Прощайте, бутылки на краю ванны

По словам дизайнера интерьеров, для создания пространства в ванной не требуется серьезной реорганизации. Все, что нужно, это пара новых полок. Различные решения для меблировки должны быть выбраны и приспособлены в соответствии с распорядком дня каждого, а вещи должны быть удобно расположены.

Фото: Ikea

«Многие хранят косметику и предметы гигиены на краю ванны или раковины. Из-за этого помещение выглядит грязным, не говоря уже о том, что они падают на пол и затрудняют уборку. Для хранения предметов гигиены хорошо подходят специальные корзины и полки, для которых даже не нужно сверлить отверстия в стене – корзины и полки можно прикрепить с помощью, например, присосок. Другими словами, можно найти место для каждой вещи всего за несколько евро», — сказал дизайнер.