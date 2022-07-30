Видео ⟩ Японское архитектурное чудо, собранное в лесу из туннелей

Здание, построенное по проекту архитектурного бюро Nendo, называется Culvert Guesthouse. Дом, состоящий из четырех туннелей, поставленных друг на друга, покрыт плоской крышей. Каждый туннель имеет ширину два метра и высоту 2,3 метра, образуя на стыках динамическое пространство.

Самый длинный туннель, который используется как мастерская и хранилище для произведений искусства, имеет длину целых 40 метров. По замыслу архитекторов, дом продолжает расти с добавлением все новых и новых туннелей.

Издание DesignBoom уточняет, что процесс строительства здания проходил в довольно сложных условиях. Конструкция дома состоит из 63 модулей, которые собирали на месте. Каждый модуль весит 12 тонн и должен был быть доставлен в лес на грузовике.

Проектировщики тщательно работали даже над самыми мелкими деталями. Например, дверные ручки были сконструированы специально для этого проекта.