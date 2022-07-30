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Перец или подсолнух? ⟩ У Аннели, купившей семена огурцов в Lidl, на грядке растут непонятные растения

Трийн Пальмипуу
У Аннели, купившей семена огурцов в Lidl, на грядке растут непонятные растения
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Что здесь растет?
Что здесь растет? Фото: Erakogu

Аннели всю свою сознательную жизнь выращивала на своих грядках различные растения и думала, что хорошо разбирается в семенах. Однако этим летом у нее полон сад сюрпризов: Аннели до сих пор не может понять, что же у нее растет? 

Эстонка опубликовала в соцсетях веселый фоторепортаж, в котором попросила помощи в идентификации растений. Она, как обычно, посеяла семена огурцов, купленные в Lidl в Финляндии, и стала ждать, когда они прорастут. Вот растения уже в полной силе, высокие и красивые, но, по крайней мере, большинство из них не похожи на огурцы.

Комментаторы высказали свои предположения. Среди них подсолнух, сладкий перец и перец чили, физалис и даже хмель. Одна внимательная участница дискуссии все-таки разглядела один побег огурца в углу фотографии.

Что на фото?
Что на фото? Фото: Erakogu

Конечно, есть вероятность, что семена огурцов Аннели так и не проросли, а то, что мы видим на фото, выросло из семян, занесенных ветром или оставшихся в земле с прошлого года. Подозревались и птицы, а также рассказывались захватывающие истории про семена, случившиеся с кем-то когда-то. 

Так, соседка одного комментатора посеяла по краям могилы семена травы, купленные на рынке. Удивление дамы было велико, когда вместо травы на могиле начали расти ярко-зеленые и хрустящие листья... салата.

А вы знаете, что растет у Аннели на грядке?

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