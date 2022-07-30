Перец или подсолнух? ⟩ У Аннели, купившей семена огурцов в Lidl, на грядке растут непонятные растения

Эстонка опубликовала в соцсетях веселый фоторепортаж, в котором попросила помощи в идентификации растений. Она, как обычно, посеяла семена огурцов, купленные в Lidl в Финляндии, и стала ждать, когда они прорастут. Вот растения уже в полной силе, высокие и красивые, но, по крайней мере, большинство из них не похожи на огурцы.

Комментаторы высказали свои предположения. Среди них подсолнух, сладкий перец и перец чили, физалис и даже хмель. Одна внимательная участница дискуссии все-таки разглядела один побег огурца в углу фотографии.

Что на фото? Фото: Erakogu

Конечно, есть вероятность, что семена огурцов Аннели так и не проросли, а то, что мы видим на фото, выросло из семян, занесенных ветром или оставшихся в земле с прошлого года. Подозревались и птицы, а также рассказывались захватывающие истории про семена, случившиеся с кем-то когда-то.

Так, соседка одного комментатора посеяла по краям могилы семена травы, купленные на рынке. Удивление дамы было велико, когда вместо травы на могиле начали расти ярко-зеленые и хрустящие листья... салата.