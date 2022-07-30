Фото ⟩ В Копли продается дом, в котором с 30-х годов прошлого века живет она семья

Дом расположен на тихой улице Малева, зеленом островке, застроенном частными домами. Утром вы можете проснуться от кукареканья петуха, побегать босиком по траве и приготовить на завтрак омлет из яиц собственных кур, находящихся на свободном выгуле. Настоящая идиллия!

Дом в Пыхья-Таллинне. Фото: KV.EE

В доме высокие потолки, много естественного света и простора. В интерьере гармонично сочетается старое и новое. Полы частично заменены и утеплены. Уют создает камин, перед которым приятно греться темными зимними вечерами.

Дом в Пыхья-Таллинне. Фото: KV.EE

На первом этаже находятся прихожая, гостиная, спальня, кухня, ванная комната, кладовая и выход на террасу. На втором этаже есть еще одна спальня с большой гардеробной. Кроме того, на чердаке можно построить еще одно помещение.

Дом в Пыхья-Таллинне. Фото: KV.EE

Дом, расположенный на участке площадью 1596 м2, был построен в 1936 году прадедом нынешнего собственника. Само здание имеет общую площадь 110 м2, не считая чердака и подвала.

Дом в Пыхья-Таллинне. Фото: KV.EE

На ухоженном участке, где можно приятно провести время на свежем воздухе, растут большая и роскошная липа, две березы, ель, десять фруктовых деревьев и, конечно, клумбы и грядки. Для полива сада имеется колодец.

Дом в Пыхья-Таллинне. Фото: KV.EE

На месте старого сарая установлен модульный дом, который при желании можно переместить. Кроме того, есть дровяной сарай и построенная год назад баня с террасой, теплица и небольшой курятник.

Модульный дом. Фото: KV.EE

Дом в Пыхья-Таллинне. Фото: KV.EE