ГДЕ НАЙТИ ПОДРАБОТКУ ⟩ Молодежь рассказывает, сколько удается заработать летом и какую зарплату они считают справедливой

Летом многие молодые люди в Эстонии используют свое свободное время, чтобы устроиться на работу, но не только для этого: учитывая быстро растущие цены, многие жители страны планируют найти подработку. Однако, по мнению некоторых работников, денег, которые платят людям, не хватает – но по вполне логичной причине.