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ГДЕ НАЙТИ ПОДРАБОТКУ ⟩ Молодежь рассказывает, сколько удается заработать летом и какую зарплату они считают справедливой

Пилле-Рийн Корнак
Молодежь рассказывает, сколько удается заработать летом и какую зарплату они считают справедливой
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Работающий на станции обслуживания Olerex Александер доволен своим выбором.
Работающий на станции обслуживания Olerex Александер доволен своим выбором. Фото: Sander Ilvest

Летом многие молодые люди в Эстонии используют свое свободное время, чтобы устроиться на работу, но не только для этого: учитывая быстро растущие цены, многие жители страны планируют найти подработку. Однако, по мнению некоторых работников, денег, которые платят людям, не хватает – но по вполне логичной причине.

Менеджер по персоналу Circle K Пирет Каск сказала, что текущая инфляция и экономическая ситуация, в том числе страх перед предстоящим отопительным сезоном, создают проблемы как для работодателей, так и для сотрудников.

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