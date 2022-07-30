Изгнанные из «Отечества» «Правые» вчера торжественно объявили, что у них есть необходимые 500 членов и что 18 августа движение будет официально оформлено в политическую партию. Лидеры объединения Кристьян Ванаселья, Лавли Перлинг и Тынис Конс обещают восстановить утраченное равновесие в эстонской политике и в процессе завоевать голоса других политических партий, в том числе «Отечества».
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Внутренние революционеры «Отечества» восстановят утраченное равновесие в эстонской политике
Внутренние революционеры «Отечества» восстановят утраченное равновесие в эстонской политике
«Это требовало усилий, однако у нас есть хорошие люди-единомышленники, которые понимают, что Эстонии нужна эта правая партия, и которые пригласили к нам своих друзей и знакомых, а также правомыслящих людей», – подытожил Ванаселья.
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