Внутренние революционеры «Отечества» восстановят утраченное равновесие в эстонской политике

По мнению «Правых», эстонская политика сильно отклонилась влево, чему способствовало и «Отечество». По словам «Правых», решение данного вопроса зависит только от них самих.

Изгнанные из «Отечества» «Правые» вчера торжественно объявили, что у них есть необходимые 500 членов и что 18 августа движение будет официально оформлено в политическую партию. Лидеры объединения Кристьян Ванаселья, Лавли Перлинг и Тынис Конс обещают восстановить утраченное равновесие в эстонской политике и в процессе завоевать голоса других политических партий, в том числе «Отечества».