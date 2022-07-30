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Внутренние революционеры «Отечества» восстановят утраченное равновесие в эстонской политике

Хенри-Лаур Аллик
, журналист
Внутренние революционеры «Отечества» восстановят утраченное равновесие в эстонской политике
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По мнению «Правых», эстонская политика сильно отклонилась влево, чему способствовало и «Отечество». По словам «Правых», решение данного вопроса зависит только от них самих.
По мнению «Правых», эстонская политика сильно отклонилась влево, чему способствовало и «Отечество». По словам «Правых», решение данного вопроса зависит только от них самих. Фото: Madis Veltman

Изгнанные из «Отечества» «Правые» вчера торжественно объявили, что у них есть необходимые 500 членов и что 18 августа движение будет официально оформлено в политическую партию. Лидеры объединения Кристьян Ванаселья, Лавли Перлинг и Тынис Конс обещают восстановить утраченное равновесие в эстонской политике и в процессе завоевать голоса других политических партий, в том числе «Отечества».

«Это требовало усилий, однако у нас есть хорошие люди-единомышленники, которые понимают, что Эстонии нужна эта правая партия, и которые пригласили к нам своих друзей и знакомых, а также правомыслящих людей», – подытожил Ванаселья.

Вчера будущие партийные лидеры выступили с заявлением перед Домом Европейского Союза. Новый логотип движения, напоминающий кнопку быстрой перемотки на видеоокне, также был представлен на рекламной площади отеля Radisson. Лозунг партии: «Быстро вперед!».

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