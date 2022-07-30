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«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию

rus.tvnet.lv
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию
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«Газпром».
«Газпром». Фото: Anatoly Maltsev

Российская государственная компания «Газпром» прекратила поставки газа в Латвию из-за «нарушений условия приемки газа», сообщает в субботу, 30 июля, Deutschlandfunk.

Компания Latvijas Gāze ранее заявляла, что будет платить за российский газ в евро, а не в рублях, как того требует Россия с марта этого года. Латвия также объявила, что будет покупать газ у России только до конца 2022 года. Поддержанные Сеймом поправки к Закону об энергетике предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов природного газа. Литва тем временем уже живет без российского газа.

Как пишет Telegram-канал «Подъем», в сообщении компании не указано, о каких конкретно нарушениях идет речь. Данные газотранспортного оператора Латвии Conexus также подтверждают остановку поставок из России с субботы, 30 июля.

Накануне глава Latvijas gaze Айгар Калвитис сообщил, что компания продолжает закупать газ у РФ через посредника. Кто именно выступил посредником в закупках, Калвитис не сообщил. Он также неоднократно говорил, что у компании нет опасений по поводу поставок газа своим потребителям.

За последний месяц в Латвию из России было закачано примерно один тераватт-час природного газа.

Тем временем информация из СМИ о том, что предприятие Latvijas gāze возобновило приобретение газа из России попала в поле зрения Службы государственной безопасности (СГБ) Латвии.

После военного вторжения России в Украину потоки газа из России в Латвию несколько раз прерывались и прекращались. Но с середины июня закупка газа из РФ увеличивается.

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