Российская государственная компания «Газпром» прекратила поставки газа в Латвию из-за «нарушений условия приемки газа», сообщает в субботу, 30 июля, Deutschlandfunk.
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию
Компания Latvijas Gāze ранее заявляла, что будет платить за российский газ в евро, а не в рублях, как того требует Россия с марта этого года. Латвия также объявила, что будет покупать газ у России только до конца 2022 года. Поддержанные Сеймом поправки к Закону об энергетике предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов природного газа. Литва тем временем уже живет без российского газа.
Как пишет Telegram-канал «Подъем», в сообщении компании не указано, о каких конкретно нарушениях идет речь. Данные газотранспортного оператора Латвии Conexus также подтверждают остановку поставок из России с субботы, 30 июля.
Накануне глава Latvijas gaze Айгар Калвитис сообщил, что компания продолжает закупать газ у РФ через посредника. Кто именно выступил посредником в закупках, Калвитис не сообщил. Он также неоднократно говорил, что у компании нет опасений по поводу поставок газа своим потребителям.
За последний месяц в Латвию из России было закачано примерно один тераватт-час природного газа.
Тем временем информация из СМИ о том, что предприятие Latvijas gāze возобновило приобретение газа из России попала в поле зрения Службы государственной безопасности (СГБ) Латвии.
После военного вторжения России в Украину потоки газа из России в Латвию несколько раз прерывались и прекращались. Но с середины июня закупка газа из РФ увеличивается.