«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию

Компания Latvijas Gāze ранее заявляла, что будет платить за российский газ в евро, а не в рублях, как того требует Россия с марта этого года. Латвия также объявила, что будет покупать газ у России только до конца 2022 года. Поддержанные Сеймом поправки к Закону об энергетике предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов природного газа. Литва тем временем уже живет без российского газа.