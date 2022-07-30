Сегодня около 9.30 на дороге Вапрамяэ-Эльва произошло ДТП. Автомобиль Nissan Qashqai выехал с дороги и врезался в дерево. Находившегося в машине пассажира в тяжелом состоянии состоянии доставили в больницу, где он позже скончался, пишет Tartu Postimees.
Пьяный водитель врезался в дерево: пассажир скончался в больнице
ДТП произошло в пологом правом повороте, где водитель машины, ехавшей со стороны Эльва, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии передняя часть машины была деформирована настолько, что пришлось разрезать машину, чтобы достать пассажира. Пассажира в тяжелом состоянии извлекли из машины примерно через десять минут.
Авария произошла на участке дороги, где максимально разрешенная скорость составляет 70 километров в час, но, судя на повреждениям автомобиля и тормозному пути, можно предположить, что водитель не соблюдал скоростной режим.
В полиции уточнили, что как 27-летнего водителя, так и 56-летнего пассажира доставили в больницу, где последний от полученных травм скончался. У водителя была выявлена уголовно наказуемая степень опьянения.
В этом году по вине нетрезвых водителей произошло 292 ДТП, в которых пострадали 72 человека, пятеро погибли.