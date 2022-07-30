Пьяный водитель врезался в дерево: пассажир скончался в больнице

ДТП произошло в пологом правом повороте, где водитель машины, ехавшей со стороны Эльва, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии передняя часть машины была деформирована настолько, что пришлось разрезать машину, чтобы достать пассажира. Пассажира в тяжелом состоянии извлекли из машины примерно через десять минут.

Авария произошла на участке дороги, где максимально разрешенная скорость составляет 70 километров в час, но, судя на повреждениям автомобиля и тормозному пути, можно предположить, что водитель не соблюдал скоростной режим.

В полиции уточнили, что как 27-летнего водителя, так и 56-летнего пассажира доставили в больницу, где последний от полученных травм скончался. У водителя была выявлена уголовно наказуемая степень опьянения.