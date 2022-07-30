Сегодня около 9.30 на дороге Вапрамяэ-Эльва произошло ДТП. Автомобиль Nissan Qashqai выехал с дороги и врезался в дерево. Находившегося в машине пассажира в тяжелом состоянии состоянии доставили в больницу, пишет Tartu Postimees.
Тяжелое ДТП на шоссе: спасателям пришлось вырезать пассажира из машины
ДТП произошло в пологом правом повороте, где водитель машины, ехавшей со стороны Эльва, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии передняя часть машины была деформирована настолько, что пришлось разрезать машину, чтобы достать пассажира. Пассажира в тяжелом состоянии извлекли из машины примерно через десять минут.
Авария произошла на участке дороги, где максимально разрешенная скорость составляет 70 километров в час, но, судя на повреждениям автомобиля и тормозному пути, можно предположить, что водитель не соблюдал скоростной режим. «Обоих мужчин, находившихся в машине, доставили в больницу, где в ходе осмотра водителя проверят на трезвость», — сообщила представитель полиции Анника Максимов.
Человек, проживающий неподалеку от места аварии, рассказал, что услышал хлопок и сразу же вызвал экстренные службы. «Скорая помощь приехала через пять минут», – описал он и добавил, что поведение водителя было странным, а также в машине сильно пахло алкоголем. Официального подтверждения возможного опьянения водителя нет.