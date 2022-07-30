Не успели? Посмотрите фото! ⟩ В королевском дворце в Гааге опять проводят экскурсии
Уже в четвертый раз королевская резиденция, дворец Нордейнде, открыта на несколько дней для свободного посещения. Двери в дом короля впервые были распахнуты в 2016 году. Тогда это событие собрало тысячи желающих.
История дворца восходит к средневековью, тогда это была скромная ферма. В XVI веке ферма превратилась в дворец, а в XIX-м стала одной из трех официальных резиденций голландской королевской семьи. Король Виллем-Александер использует дворец Нордейнде в качестве своего основного места жительства с 2013 года.
Однако, поскольку это не музей, а действующая резиденция, возможности для желающих посетить дворец весьма ограничены. Нужно дождаться официального объявления от королевской семьи, и тогда в продажу поступят билеты. Цена билета обычно символическая, в этом году она составила шесть евро.
Первые обладатели билетов уже увидели дворец своими глазами, следующие три экскурсии будут организованы 30 июля, а также 6 и 13 августа. В этом году билеты уже давно распроданы, но традиция продолжится и, может быть, в следующем году повезет и туристам из Эстонии.