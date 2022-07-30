Среда. Обычный рабочий день только что закончился. Журналисты Postimees Уве Гнадентайх (назовем его первым из уважения к возрасту), Карл-Роберт Пухм, Брита-Мария Алас и стажер Ингрид Ландейро, которая с недавних пор набирается опыта в нашей редакции, стоят на небольшой площади перед нашим красивым и современным зданием на Соссимяги.
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РАЛЛИ ПО ПРОБКАМ ⟩ Машина, велосипед, самокат или трамвай: что быстрее на улицах Таллинна в час пик?
Эксперимент редакции Postimees
Машина, велосипед, самокат или трамвай: что быстрее на улицах Таллинна в час пик?
Сейчас 17:23, и большая гонка начинается: кто первым доберется от здания Postimees до площади Ноблесснер в час пик. Уве получил задание прибыть на место на арендованном велосипеде, а Карл – на арендованном самокате. Брита поедет на арендованной машине, а Ингрид – на общественном транспорте.
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