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РАЛЛИ ПО ПРОБКАМ ⟩ Машина, велосипед, самокат или трамвай: что быстрее на улицах Таллинна в час пик?

Эксперимент редакции Postimees
Георгий Белтадзе
Машина, велосипед, самокат или трамвай: что быстрее на улицах Таллинна в час пик?
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Участники эксперимента Postimees.
Участники эксперимента Postimees. Фото: Madis Veltman

Среда. Обычный рабочий день только что закончился. Журналисты Postimees Уве Гнадентайх (назовем его первым из уважения к возрасту), Карл-Роберт Пухм, Брита-Мария Алас и стажер Ингрид Ландейро, которая с недавних пор набирается опыта в нашей редакции, стоят на небольшой площади перед нашим красивым и современным зданием на Соссимяги.

Сейчас 17:23, и большая гонка начинается: кто первым доберется от здания Postimees до площади Ноблесснер в час пик. Уве получил задание прибыть на место на арендованном велосипеде, а Карл – на арендованном самокате. Брита поедет на арендованной машине, а Ингрид – на общественном транспорте.

А чтобы было еще интереснее, конкурсантам дали задание сделать обязательную остановку на рынке у Балтийского вокзала, чтобы купить там клубники.

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