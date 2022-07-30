РАЛЛИ ПО ПРОБКАМ ⟩ Машина, велосипед, самокат или трамвай: что быстрее на улицах Таллинна в час пик?

Среда. Обычный рабочий день только что закончился. Журналисты Postimees Уве Гнадентайх (назовем его первым из уважения к возрасту), Карл-Роберт Пухм, Брита-Мария Алас и стажер Ингрид Ландейро, которая с недавних пор набирается опыта в нашей редакции, стоят на небольшой площади перед нашим красивым и современным зданием на Соссимяги.