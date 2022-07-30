Фото: Småland – волшебный лес, полный игр и веселья

«Магазин IKEA создан таким образом, чтобы там было можно провести целый день и было бы чем себя развлечь, — говорит Иан Стрикланд, руководитель розничных продаж IKEA Балтия. — По всему магазину будут расположены небольшие игровые зоны, которые облегчат поход по магазину с детьми и дадут возможность родителям получить полноценную консультацию. Веселье – важный элемент концепции IKEA, и мы знаем: если счастливы дети, счастливы и их родители».

В таллиннском магазине IKEA будет несколько мест для игр. Игровая комната Småland – самое большое место, где дети в возрасте от трех до десяти лет будут находиться под присмотром специальных сотрудников. Здесь будет возможность для активных и спокойных игр и место для творчества. Для старших детей – бесплатный кинозал, где дети могут провести время вместе с родителями.

Фото: Ikea

«В Смоланде много разных аттракционов. При проектировании каждого были учтены требования безопасности. Например, интерьеры детских, оборудованных в выставочном зале спроектированы таким образом, чтобы дети могли безопасно открывать и закрывать шкафчики, лазать, где захотят, и играть с игрушками», – говорит представитель IKEA.

Фото: Ikea