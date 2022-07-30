Småland – это регион на юге Швеции, где зародилась идея создания IKEA, и это – часть истории компании. Старинные каменные стены, березовые рощи, черника и брусника – все это отражено в дизайне детского уголка, оборудованного в магазине, который скоро откроется в Куртна под Таллинном.
Фото: Småland – волшебный лес, полный игр и веселья
«Магазин IKEA создан таким образом, чтобы там было можно провести целый день и было бы чем себя развлечь, — говорит Иан Стрикланд, руководитель розничных продаж IKEA Балтия. — По всему магазину будут расположены небольшие игровые зоны, которые облегчат поход по магазину с детьми и дадут возможность родителям получить полноценную консультацию. Веселье – важный элемент концепции IKEA, и мы знаем: если счастливы дети, счастливы и их родители».
В таллиннском магазине IKEA будет несколько мест для игр. Игровая комната Småland – самое большое место, где дети в возрасте от трех до десяти лет будут находиться под присмотром специальных сотрудников. Здесь будет возможность для активных и спокойных игр и место для творчества. Для старших детей – бесплатный кинозал, где дети могут провести время вместе с родителями.
«В Смоланде много разных аттракционов. При проектировании каждого были учтены требования безопасности. Например, интерьеры детских, оборудованных в выставочном зале спроектированы таким образом, чтобы дети могли безопасно открывать и закрывать шкафчики, лазать, где захотят, и играть с игрушками», – говорит представитель IKEA.
В ресторане на 400 посадочных мест детей будет также ждать игровая зона, что позволит родителям спокойно перекусить. Конечно, для детей создано специальное меню, но надо признать, что дети во всем мире отдают предпочтение классическим фрикаделькам. Также в ресторане будет место, где родители смогут подогреть детское питание для самых маленьких.