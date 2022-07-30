Проблемы с поставками газа из России на настоящий момент в той или иной мере затронули 12 стран ЕС, сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, указав на необходимость быть готовыми к возможным перебоям в дальнейшем.
Глава Еврокомиссии сообщила о проблемах с газоснабжением из России в 12 странах ЕС
«Россия сократила или прервала газоснабжение 12 стран ЕС. Мы должны подготовиться к дальнейшим перебоям или даже к полному прекращению снабжения российским газом», - сказала она в интервью, опубликованном в субботу в португальской газете Diário de Notícias.
В то же время, по ее словам, в первом семестре 2022 года, ЕС закупил 38 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ), и эти объемы более чем компенсируют сокращение поставок российского газа на 28 млрд кубометров.
Кроме того, отметила фон дер Ляйен, ЕС получает все больше газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира и региона Каспийского моря, и результаты уже видны.
«Коллективное соглашение стран ЕС о сокращении потребления газа на 15% также значимо. Оно поможет создать резервы в преддверии зимы», - добавила глава Еврокомиссии.
В том, что касается Иберийского полуострова, то, по ее словам, совместными усилиями он мог бы превратиться в платформу для доставки СПГ из Африки и Америки в страны ЕС.
«Для того, чтобы использовать весь потенциал Португалии и Испании, необходимо развивать газотранспортные связки между Иберийским полуостровом и остальной частью Европы, сейчас их недостаточно. Это стало бы самым настоящим проявлением европейской солидарности в действии», - сказала фон дер Ляйен.
«Я верю в то, что дух единства и солидарности, который нам помог в противостоянии пандемии, также поможет нам преодолеть и эти сложности», - добавила глава ЕК.