Глава Еврокомиссии сообщила о проблемах с газоснабжением из России в 12 странах ЕС

«Россия сократила или прервала газоснабжение 12 стран ЕС. Мы должны подготовиться к дальнейшим перебоям или даже к полному прекращению снабжения российским газом», - сказала она в интервью, опубликованном в субботу в португальской газете Diário de Notícias.

В то же время, по ее словам, в первом семестре 2022 года, ЕС закупил 38 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ), и эти объемы более чем компенсируют сокращение поставок российского газа на 28 млрд кубометров.

Кроме того, отметила фон дер Ляйен, ЕС получает все больше газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира и региона Каспийского моря, и результаты уже видны.

«Коллективное соглашение стран ЕС о сокращении потребления газа на 15% также значимо. Оно поможет создать резервы в преддверии зимы», - добавила глава Еврокомиссии.

В том, что касается Иберийского полуострова, то, по ее словам, совместными усилиями он мог бы превратиться в платформу для доставки СПГ из Африки и Америки в страны ЕС.

«Для того, чтобы использовать весь потенциал Португалии и Испании, необходимо развивать газотранспортные связки между Иберийским полуостровом и остальной частью Европы, сейчас их недостаточно. Это стало бы самым настоящим проявлением европейской солидарности в действии», - сказала фон дер Ляйен.