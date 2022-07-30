Премьер-министр призвал испанцев отказаться от галстуков ради экономии энергии

Учитывая пресловутый жаркий климат Испании, Санчес призвал чиновников последовать его собственному примеру и снять галстук, что вызвало у некоторых недоумение.

«Вы можете видеть, что я не ношу галстук», – сказал Санчес с широкой улыбкой, указывая на свою рубашку с открытым воротом на пресс-конференции в Мадриде.

По словам премьер-министра, несколько более комфортное ощущение позволило бы сэкономить энергию, если бы в результате использовалось меньше кондиционеров.

«Это означает, что мы все можем экономить энергию», – сказал он, добавив, что попросил всех министров и государственных служащих отказаться от ношения галстуков, и он также ожидает, что частный сектор последует этому примеру.

Правительство Испании планирует принять «срочные» меры по энергосбережению в понедельник «в соответствии с мерами, которые предпринимают другие европейские страны», сказал Санчес, не вдаваясь в подробности.

После вторжения России в Украину Европейская комиссия в мае обнародовала план на сумму 210 миллиардов евро по увеличению производства возобновляемой энергии и сокращению потребления энергии, чтобы покончить с зависимостью от российского газа.