Банк: комиссионные, необоснованно начисленные за снятие наличных за границей, можно вернуть

По словам Илькевича, как правило, в путешествие всегда следует брать с собой определенную сумму наличных, поэтому люди часто задаются вопросом, что делать, если они закончились, поскольку опосаются использовать местные банкоматы. По словам Илькевича, страх перед незнакомыми банкоматами в какой-то степени понятен. «Причина, по которой люди часто скептически относятся к снятию наличных за границей, заключается в том, что рынок очень широк – есть ряд компаний-посредников и банков, которые не очень ответственно относятся к клиенту», – сказал он.

Например, возможно, что клиент, выезжавший за границу, знает, что при снятии денег в банкомате конкретного банка с его карты не должна взиматься комиссия за обслуживание, но все равно это делается. Поэтому стоит проверить, какая информация отображается на экране банкомата, используемого за границей. «Если дополнительная комиссия не отображается, но в выписке позже выясняется, что она все-таки применяется, клиенту следует обратиться в свой банк. Как банк, мы обязательно защитим интересы клиента и обеспечим возврат комиссии за обслуживание», – сказал Илькевич.

Однако такой сценарий не применяется, если на экране банкомата отображается уведомление о том, что за операцию взимается дополнительная плата. В этом случае свой банк не сможет вмешаться.

Как правило, впоследствии можно отменить плату за обслуживание, и банк зачислит сумму обратно на счет клиента. «К счастью, существует не так много банков, которые взимают дополнительную плату, поэтому снятие наличных должно быть довольно простым и бесплатным», – добавил он.

Существует еще одно важное правило при использовании банкомата. «Всегда стоит снимать наличные в той валюте, которая используется в пункте назначения. Если вы собираетесь в Англию, снимайте наличные в фунтах стерлингов, поскольку банки также берут дополнительную плату за конвертацию», – сказал он.