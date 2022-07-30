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Сбежавшая из дома 14-летняя Милана сама вернулась домой

rus.postimees.ee
Сбежавшая из дома 14-летняя Милана сама вернулась домой
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Politseivorm
Politseivorm Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Полиция вчера обращалась за помощью в установлении возможного местонахождения 14-летней Миланы, которая в начале этой недели ушла из своего дома в Таллинне.

В воскресенье полиция сообщила, что девушка вернулась домой сама.

"Милана вернулась домой сама, с ней все в порядке",- сообщила в ночь на воскресенье полиция.

По словам матери, Милана ушла из дома в Таллинне в понедельник. Девочка и раньше сбегала из дома, и на этот раз были основания считать, что она могла находиться где-то в Тапа.

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