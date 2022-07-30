Сбежавшая из дома 14-летняя Милана сама вернулась домой

"Милана вернулась домой сама, с ней все в порядке",- сообщила в ночь на воскресенье полиция.

По словам матери, Милана ушла из дома в Таллинне в понедельник. Девочка и раньше сбегала из дома, и на этот раз были основания считать, что она могла находиться где-то в Тапа.