Полиция обратилась за помощью в установлении возможного местонахождения 14-летней Миланы, которая в начале этой недели ушла из своего дома в Таллинне и не вернулась.
Ушла из дома и не вернулась: полиция просит помощи в поисках 14-летней Миланы
Ушла из дома и не вернулась: полиция просит помощи в поисках 14-летней Миланы
По сообщению полиции, девочка и раньше уходила из дома на длительный срок. По мнению мамы, девочка может находиться где-то в районе города Тапа.
Рост Миланы около 165 см. Она была одета в синие джинсы и кофту темного цвета. У Миланы рыжие волосы, она носит очки.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном месте нахождения Миланы, звонить по номеру 112.