Сб, 30.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Ушла из дома и не вернулась: полиция просит помощи в поисках 14-летней Миланы

rus.postimees.ee
Ушла из дома и не вернулась: полиция просит помощи в поисках 14-летней Миланы
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Пропавшая Милана.
Пропавшая Милана. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция обратилась за помощью в установлении возможного местонахождения 14-летней Миланы, которая в начале этой недели ушла из своего дома в Таллинне и не вернулась.

По сообщению полиции, девочка и раньше уходила из дома на длительный срок. По мнению мамы, девочка может находиться где-то в районе города Тапа.

Милана.
Милана. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Рост Миланы около 165 см. Она была одета в синие джинсы и кофту темного цвета. У Миланы рыжие волосы, она носит очки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном месте нахождения Миланы, звонить по номеру 112.

Ключевые слова
Наверх