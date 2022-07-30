ФОТО ⟩ Анонимный гражданин передал спасателям пугающе солидный арсенал

Спасательный департамент отмечает в соцсетях, что в домах людей до сих пор хранится много взрывчатки военного времени, и в прошлые выходные это еще раз подтвердилось.

Так, аноним передал департаменту 23-миллиметровые снаряды, которых набралось целых 6869 комплектов. Спасатели также получили в свое владение 68 снарядов калибра 25 мм. Заодно владельца сменили 23-миллиметровая авиационная пушка АМ-23 и один капсюль для авиабомб.

Спасательный департамент подчеркивает, что хранить боеприпасы дома крайне опасно. «Боеприпас, стоящий в неправильных условиях, со временем становится все более взрывоопасным, а в случае пожара обязательно взорвется», — предупреждает ведомство в посте.