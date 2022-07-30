В США готовят акт о признании России спонсором терроризма

Резолюция Сената не является обязывающей

Сенат США 28 июля принял резолюцию с призывом к Госдепартаменту признать Россию государством - спонсором терроризма. Документ не является обязывающим. Как отмечает NYT, в то время как резолюция Сената была просто призывом к действию, не имеющим юридической силы, мера, представленная группой во главе с Тедом Лью, может позволить обойти сопротивление Блинкена.

«Соединенные Штаты должны использовать все имеющиеся у нас средства, чтобы остановить Россию в ее насильственной агрессии в Украине», – отметил в свою очередь Лью. «Я рад сформировать двухпартийную коалицию депутатов для отстаивания этого вопроса», – подчеркнул он, говоря о возможном принятии акта.

Не означает «вступления вооруженных сил США в военные действия»

В резолюции Сената правительство России обвинялось в осуществлении кампании террора и применении силы против гражданских лиц во время второй военной кампании в Чечне, нанесении ударов в Сирии, поддержке с 2014 года сепаратистов в Донбассе.

Сенат США «рассматривает действия правительства РФ, совершенные по указанию президента РФ Владимира Путина, как спонсирование террористических актов». При этом в документе оговаривалось, что «ничто в данной резолюции не должно быть истолковано как санкционирующее применение военной силы или вступление вооруженных сил США в военные действия».