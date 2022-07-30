По данным NYT, продвигаемый двухпартийной группой законодателей акт о признании России государством - спонсором терроризма, возможно, позволит обойти сопротивление Блинкена, пишет Deutsche Welle.
В США готовят акт о признании России спонсором терроризма
Двухпартийная группа членов Палаты представителей Конгресса США, возглавляемая законодателем Тедом Лью (демократ от штата Калифорния), представила акт о признании России государством - спонсором терроризма (ГСТ). Как передала газета The New York Times (NYT) в пятницу, 29 июля, в случае принятия американским Конгрессом и подписания закона - мера позволит обойти сопротивление госсекретаря США Энтони Блинкена и включить РФ в перечень, в котором уже значатся Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.
По данным NYT, несмотря на «эмоциональную привлекательность» - Блинкен сопротивляется шагу, который может вынудить его ввести санкции против союзников США, ведущих бизнес с Россией, и уничтожить «остатки дипломатии между Вашингтоном и Москвой».
Включение в перечень ГСТ
Цена, которую Россия платит в соответствии с нашими мерами и санкциями других стран, абсолютно соответствуют последствиям, которые могли бы наступить после включения ее в список государств-спонсоров терроризма, отметил Блинкен на пресс-конференции. «Так что практические последствия того, что мы делаем, одинаковы», – утверждает американский госсекретарь.
Включение страны в перечень ГСТ официально предусматривает ограничение помощи (также и экономической) со стороны США, запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения, дополнительные меры по контролю за экспортом продуктов двойного назначения, усиленный финансовый мониторинг операций с контрагентами ГСТ. Кроме того, эта мера имеет существенные последствия в связи с внедрением так называемых «вторичных санкций» - ограничений против лиц и стран, торгующих с «террористическим» государством.
Резолюция Сената не является обязывающей
Сенат США 28 июля принял резолюцию с призывом к Госдепартаменту признать Россию государством - спонсором терроризма. Документ не является обязывающим. Как отмечает NYT, в то время как резолюция Сената была просто призывом к действию, не имеющим юридической силы, мера, представленная группой во главе с Тедом Лью, может позволить обойти сопротивление Блинкена.
«Соединенные Штаты должны использовать все имеющиеся у нас средства, чтобы остановить Россию в ее насильственной агрессии в Украине», – отметил в свою очередь Лью. «Я рад сформировать двухпартийную коалицию депутатов для отстаивания этого вопроса», – подчеркнул он, говоря о возможном принятии акта.
Не означает «вступления вооруженных сил США в военные действия»
В резолюции Сената правительство России обвинялось в осуществлении кампании террора и применении силы против гражданских лиц во время второй военной кампании в Чечне, нанесении ударов в Сирии, поддержке с 2014 года сепаратистов в Донбассе.
Сенат США «рассматривает действия правительства РФ, совершенные по указанию президента РФ Владимира Путина, как спонсирование террористических актов». При этом в документе оговаривалось, что «ничто в данной резолюции не должно быть истолковано как санкционирующее применение военной силы или вступление вооруженных сил США в военные действия».
В Кремле предупредили, что «очень негативно» оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания Конгрессом США России государством - спонсором терроризма.