Вопрос читателя: почему нельзя подтвердить свою личность водительскими правами?

По словам директора по продажам Circle K в Эстонии Дианы Вейгель, Circle K не считает водительские права документом, удостоверяющим личность, исходя из закона. Компания опирается как на Закон об алкоголе, так и на Закон о документах, удостоверяющих личность.

«Раздел 3, статья 47, пункт 2 Закона об алкоголе четко определяют: запрещается отчуждение алкогольных напитков несовершеннолетнему. В целях соблюдения указанного запрета продавец может потребовать от покупателя предъявить документ, удостоверяющий личность, и отказаться от реализации алкогольной продукции в случае непредставления указанного документа", - сказала Вейгель.

«Cтатья 2 Закона о документах, удостоверяющих личность, определяет документы, удостоверяющие личность. Водительское удостоверение, действительно, имеет характеристики документа, удостоверяющего личность, но не является документом, удостоверяющим личность, а лишь подтверждает право человека на управление транспортным средством».