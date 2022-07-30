Командование миссией воздушной полиции НАТО в странах Балтии перешло к венграм

Церемония смены контингентов воздушной полиции состоялась в пятницу на Авиабазе ВВС Литвы в Шауляй.

"Мы живем в неспокойное время. Агрессор продолжает войну против демократической Украины и нарушает основанный на правилах международный порядок. Мы благодарны Испании, чей контингент ВВС которой нес здесь службу с количеством истребителей, в два раза большим, чем обычно, — это было впечатляюще и необходимо», — сказал во время мероприятия вице-министр обороны Литвы Вилюс Семешка.

Приветствуя венгерские ВВС в Литве, вице-министр пожелал чистого неба в защите региона в течение следующих четырех месяцев.

Будущая миссия воздушной полиции НАТО - уже 60-я. Военнослужащие ВВС Венгрии, которые будут осуществлять командование ею, прибыли на четырех истребителях JAS 39 GRIPEN. Венгры в третий раз примут участие в миссии воздушной полиции в странах Балтии, они охраняли воздушное пространство стран Балтии в 2015 и 2019 годах.

Контингент чешских ВВС, который до сих пор усиливал возглавляемую испанцами миссию в Литве, остается в Шауляй еще на два месяца. Чехия защищает воздушное пространство стран Балтии с пятью истребителями JAS 39 Gripen. Всего миссию усиливают около 130 чешских военных.

Завершившие миссию испанские военнослужащие осуществляли охрану воздушного пространства с помощью восьми истребителей F-18. В миссии участвовало около 200 военнослужащих, в том числе пилоты, техники, медицинский персонал, группы поддержки, коммуникации и другие специалисты.

Усиление миссии воздушной полиции НАТО с авиабазы ​​ВВС Эстонии в Эмари истребителями Eurofighter будет осуществляться контингентом ВВС Германии. В это же время контингент итальянских ВВС усилит миссию своими истребителями Eurofighter с польской базы ВВС в Мальборке.