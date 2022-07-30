В волости Синимяэ прошел памятный день 78-й годовщине оборонительных боев Эстонии

В начале 1944 года Красная Армия подошла вплотную к границам Эстонии. Опасность того, что Советский Союз снова оккупирует Эстонию, стала реальной. Немцы объявили мобилизацию в Эстонии. До сих пор законные представители Эстонской Республики считали немецкие мобилизации незаконными, каковыми они являлись в соответствии с международным правом войны.

2 февраля 1944 года подпольное эстонское правительство решило, что, хотя немецкую оккупацию не признают и целью Эстонии не является поддержка военных интересов Германии, в интересах эстонского государства и обязанность граждан Эстонии защищать свою страну против нового захватчика. Цель Эстонии состояла в том, чтобы держать свою территорию под контролем национальных вооруженных сил до окончания войны и начала мирной конференции. Справедливо предполагалось, что если Советский Союз снова оккупирует Эстонию, восстановление независимости станет практически невозможным.

В своем выступлении по радио 7 февраля 1944 года Юри Улуотс, премьер-министр Эстонской Республики в качестве президента, объявил мобилизацию. Все граждане Эстонии, присоединившиеся к мобилизации после этого, сделали это с целью защиты Эстонской Республики, а не в интересах Германии. Поддержка Улуотса и Эстонским национальным комитетом объявленной 30 января мобилизации, является частью преемственности эстонской государственности (Выдержка из пояснительного письма к проекту постановления Рийгикогу (910 ОЕ) «О вооруженной борьбе граждан Эстонии против военных Оккупация СССР»).

7 февраля мы отмечаем годовщину начала оборонительных боев Эстонии в церкви Кирбла и почитаем память премьер-министра в должности президента республики Юри Улуотса в церковном саду Кирбла. В сентябре на кладбище Кирбла и в Парке свободы в Пярну мы отмечаем День сопротивления, а на пляже Пуйсе – День памяти великого побега.