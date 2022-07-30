В этом году исполняется 78 лет битве в Синимяэских высотах, самой кровавой битве на эстонской земле. Для многих солдат эти горы являются еще и последним пристанищем.
В волости Синимяэ прошел памятный день 78-й годовщине оборонительных боев Эстонии
В начале 1944 года Красная Армия подошла вплотную к границам Эстонии. Опасность того, что Советский Союз снова оккупирует Эстонию, стала реальной. Немцы объявили мобилизацию в Эстонии. До сих пор законные представители Эстонской Республики считали немецкие мобилизации незаконными, каковыми они являлись в соответствии с международным правом войны.
2 февраля 1944 года подпольное эстонское правительство решило, что, хотя немецкую оккупацию не признают и целью Эстонии не является поддержка военных интересов Германии, в интересах эстонского государства и обязанность граждан Эстонии защищать свою страну против нового захватчика. Цель Эстонии состояла в том, чтобы держать свою территорию под контролем национальных вооруженных сил до окончания войны и начала мирной конференции. Справедливо предполагалось, что если Советский Союз снова оккупирует Эстонию, восстановление независимости станет практически невозможным.
В своем выступлении по радио 7 февраля 1944 года Юри Улуотс, премьер-министр Эстонской Республики в качестве президента, объявил мобилизацию. Все граждане Эстонии, присоединившиеся к мобилизации после этого, сделали это с целью защиты Эстонской Республики, а не в интересах Германии. Поддержка Улуотса и Эстонским национальным комитетом объявленной 30 января мобилизации, является частью преемственности эстонской государственности (Выдержка из пояснительного письма к проекту постановления Рийгикогу (910 ОЕ) «О вооруженной борьбе граждан Эстонии против военных Оккупация СССР»).
7 февраля мы отмечаем годовщину начала оборонительных боев Эстонии в церкви Кирбла и почитаем память премьер-министра в должности президента республики Юри Улуотса в церковном саду Кирбла. В сентябре на кладбище Кирбла и в Парке свободы в Пярну мы отмечаем День сопротивления, а на пляже Пуйсе – День памяти великого побега.
Героическое сопротивление, проявленное в оборонительных боях Эстонии, не прошло даром. Ведь остановка Красной Армии позволила эмигрировать на Запад тысячам эстонцев, которые смогли продолжить борьбу за независимую Эстонию. Без поддержки общины эстонцев за границей, восстановление Эстонской Республики было бы немыслимо.