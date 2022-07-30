Финское издание Iltalehti проверило работу таллиннских такси, сопроводив патруль муниципальной полиции. Туристов в эстонской столице зачастую подводит то, что они не знают действующих в Таллинне правил для такси и что существует потолок цен, который нельзя превышать.
Для подписчиков
ФИНСКИЙ ВЗГЛЯД ⟩ Пиратский бизнес такси в Таллинне процветает, с туристов дерут семь шкур
Пиратский бизнес такси в Таллинне процветает, с туристов дерут семь шкур
Iltalehti пишет, что таксистам в Таллинне очень легко обмануть туристов. Однако по сравнению с прошлыми годами эстонская система таксоизвоза значительно улучшилась.
Ключевые слова