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Уточнилось возможное место падения китайской ракеты

rus.postimees.ee
Уточнилось возможное место падения китайской ракеты
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Long March-5B Y.
Long March-5B Y. Фото: Li Gang

Если еще вчера Европейское агентство по авиационной безопасности EASA нарисовало возможные места падения вышедшей из-под контроля китайской ракеты в Португалии, Испании и Греции, то теперь временное окно, предполагаемое для входа в атмосферу, уже сузилось, и Европа может (почти) выдохнуть с облегчением.

Согласно текущим прогнозам, гигантская ракета-носитель CZ-5B, поднявшая модуль китайской космической станции, упадет в субботу в 23:53 +/- 347 минут (по эстонскому времени), предсказывает Центр космического мониторинга Европейского Союза (EU SST).

Вчера, по прогнозам, возможные места падения были еще такими:

Фото: EASA

Сегодня возможные места падения не землю отмечены зелеными линиями (с каждой секундой предполагаемый путь ракеты становится все точнее):

Фото: EASA

Как видно, ракета-носитель В5 длиной почти 30 метров и весом 17-22 тонны все еще может упасть в США, Южную Америку, Африку или даже Китай, откуда она взлетела.

SST ЕС предупредил авиакомпании и центры управления воздушным движением о том, что при планировании траектории полета этим вечером следует учитывать один из самых больших за последнее время фрагментов космического мусора.

После входа в атмосферу на высоте около 80 километров ракета может развалиться, и ее осколки разлетятся на площади около 160 километров. При достижении земли скорость осколков составляет несколько сотен километров в час.

Обычно, в соответствии с доброй международной традицией, большие части космических кораблей, спутников и ракет направляются в южную часть Тихого океана вблизи точки Немо, где они падают в открытый океан и не представляют никакой угрозы для кого-либо. Точка Немо — самая удаленная от суши точка в океане. Ближайший берег находится на расстоянии 2688 километров.

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