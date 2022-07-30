Свободные от долгов зеленые пытаются начать все с чистого листа

Долги в основном возникли из-за последнего года пребывания зеленых в Рийгикогу, когда на парламентских выборах 2011 года с результатом на выборах в 3,8 процента они не достигли электоральный барьер. Сумма долга на тот момент составляла 25 000 евро.

«Целью нового руководства было вдохнуть в партию новую жизнь и профессионализм», – сказала BNS сопредседатель «Зеленых» Йоханна Мария Тыугу. «Благодаря помощи наших сторонников мы можем с уверенностью и ясной целью встретить весенние выборы в Рийгикогу. Эстония нуждается и заслуживает зеленых, которым можно доверять».

«Эти старые долги, которые были небольшими по сравнению с долгами крупных политических партий, годами сдерживали нашу деятельность. К счастью, этот период прошел. Отрадно знать, что в нас верят и поддерживают нас», – добавил Марко Каасик, сопредседатель Зеленых.