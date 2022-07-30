видео ⟩ В Харьюмаа медведица с медвежонком попали в объектив фотоловушки

«Бурый медведь метит свою территорию, трется о деревья и ветки и царапает когтями ствол дерева. Такие знаки показывают другим медведям, что территория уже занята», — говорится в сообщении Эстонского союза охотников.

По словам охотника охотничьего общества «Арду» Руттара Рохти, в этом году в Харьюмаа много медведей, и помимо отдельных особей можно увидеть и медведиц с прошлогодними медвежатами.