ГАЛЕРЕЯ ⟩ Фестиваль уличной еды прошел при рекордном количестве участников

Айвар и Хельги Силд, посетившие фестиваль, высоко оценили широкий выбор еды. «Я не могу сразу выбрать, я еще успела со всем ознакомиться», – сказала Хельги. «Сначала наедимся досыта, потом посмотрим дальше», – добавил Айвар.

Таири Оявийр, приехавшая в Пярну из Выру на отдых вместе с семьей, сказала, что выбирала подходящее питание для своего ребенка. «Ребенку нужно было поесть», — объяснила она и добавила, что у ребенка рыбный день. Оявийр сказал, что ее внимание привлекли тако, которые обязательно нужно попробовать.

Главный организатор фестиваля Тийна Кыресоо сообщила, что в этом году у них юбилейный фестиваль, потому что мероприятие проходит уже в пятый раз. «Это самый большой фестиваль за всю историю, потому что желающих прийти и предложить еду было больше, чем пространства», — сказала она.

Поставщики еды прибывали и издалека, например, несколько кейтеринговых компаний приехали из Латвии и Литвы. Также можно было попробовать деликатесы национальных кухонь Армении, Грузии, Сирии и многих других стран. Были на фестивале представлены и украинцы, которые предлагали украинские блюда.