В субботу на улице Супелусе, расположенной в центре летней столицы Пярну, прошел фестиваль уличной еды Pärnu Maisete Uulits 2022 (Пярнуская улица вкусов 2022), где еду и освежающие напитки предлагало рекордное количество предприятий общепита – более 60.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Фестиваль уличной еды прошел при рекордном количестве участников
Айвар и Хельги Силд, посетившие фестиваль, высоко оценили широкий выбор еды. «Я не могу сразу выбрать, я еще успела со всем ознакомиться», – сказала Хельги. «Сначала наедимся досыта, потом посмотрим дальше», – добавил Айвар.
Таири Оявийр, приехавшая в Пярну из Выру на отдых вместе с семьей, сказала, что выбирала подходящее питание для своего ребенка. «Ребенку нужно было поесть», — объяснила она и добавила, что у ребенка рыбный день. Оявийр сказал, что ее внимание привлекли тако, которые обязательно нужно попробовать.
Главный организатор фестиваля Тийна Кыресоо сообщила, что в этом году у них юбилейный фестиваль, потому что мероприятие проходит уже в пятый раз. «Это самый большой фестиваль за всю историю, потому что желающих прийти и предложить еду было больше, чем пространства», — сказала она.
Поставщики еды прибывали и издалека, например, несколько кейтеринговых компаний приехали из Латвии и Литвы. Также можно было попробовать деликатесы национальных кухонь Армении, Грузии, Сирии и многих других стран. Были на фестивале представлены и украинцы, которые предлагали украинские блюда.
Кыресоо также рада тому, что в этом году на фестивале еды появилось много новых игроков, которые раньше не участвовали. «Две трети — это совершенно новые и интересные предприятия общественного питания», — сказала она и добавила, что в этом году доля предприятий общественного питания очень велика, а вот поставщиков крафтовых напитков стало меньше.
Если в прошлом году фестиваль уличной еды был омрачен проблемой мусора, потому что мероприятие оказалось более успешным, чем ожидалось, и из-за этого можно было увидеть переполненные мусорные баки, то в этом году ситуация улучшилась.
По словам Кыресоо, хотя система многоразовой депозитной упаковки не используется, их требование состоит в том, что вся упаковка должна быть экологически чистой.
«У нас в этом году в два раза больше мусорных баков», — отметила она и уточнила, что мусор с территории фестиваля вывозят в течение всего дня. «Наше видение заключается в том, чтобы фестиваль завершился с чистой улицей», — добавила организатор.
День завершился дискотекой на улице Супелусе.